AEG Sports остается на связи с болельщиками благодаря SAS Viya

SAS помогла своему партнеру AEG Sports сохранить вовлеченность болельщиков в условиях отмены спортивных мероприятий. Благодаря платформе SAS® Viya® на базе технологий искусственного интеллекта, развернутой в облачной среде Microsoft Azure, AEG Sports смогла предугадывать запросы аудитории и поддерживать интерес к спорту даже в пандемию.

Весной 2020 года в музыкальной и спортивной зрелищной индустрии наступило резкое затишье из-за мер социального дистанцирования. В результате командам пришлось искать новые пути общения с болельщиками. Перед таким же вызовом оказалась компания AEG Sports, которой принадлежат многие легендарные клубы, в том числе LA Kings, LA Galaxy и Ontario Reign.

К тому времени AEG Sports уже оценила преимущества аналитики и умело использовала данные для принятия продуманных бизнес-решений. С помощью инстурментов SAS Viya команда аналитиков AEG Sports смогла создать модели для оценки мнений болельщиков по поводу возобновления спортивных мероприятий. Постоянно анализируя их настроения на протяжении пандемии, AEG Sports могла отправлять персонализированные сообщения с учетом интересов каждого, тем самым поддерживая лояльность и вовлеченность. Такая тактика позволила AEG Sports заручиться поддержкой аудитории и повысить экономический эффект маркетинговых кампаний.

При этом, по словам Джона Д’Онофрио (John D’Onofrio), бизнес-аналитика AEG Sports, активно использовались неформальные каналы общения и проводились опросы. Все полученные данные вводились в SAS Viya для анализа настроений и ключевых тем: это помогало понять общий настрой болельщиков. Поэтому взаимодействие больше напоминало непринужденную беседу, чем попытку продажи.

«Жизнь непредсказуема, но в лице SAS и Microsoft мы получили двух надежных партнеров, которые, несомненно, помогут нам адаптироваться и добиться успеха даже в самых сложных обстоятельствах, – говорит Аарон ЛеВелли (Aaron LeValley), старший вице-президент по коммерческой деятельности и стратегии AEG Sports. – Мы не знаем, что случится в будущем, но можем быть уверены в том, что SAS и Microsoft помогут нам достойно справиться с любыми трудностями».

AEG Sports также использует встроенный функционал SAS Viya для планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Способность быстро обрабатывать данные из различных источников, включая продажу билетов, партнерство, маркетинг, прогнозы погоды и медицинские данные, и использовать их для создания моделей, позволяет снизить уровень неопределенности в связи с пандемией.

«Платформа SAS Viya помогает нам анализировать различные сценарии и выбирать оптимальный вариант, – говорит Майк Марcокки (Mike Marsocci), руководитель отдела по работе с данными и аналитике AEG Sports. – Сейчас мы можем изменять параметры по мере поступления новой информации и быстро разрабатывать оптимальный план действий для наших команд».

Когда болельщики смогут безопасно вернуться на стадионы, компании AEG Sports понадобится гибкий способ определения цен на билеты, основанный на таких переменных, как спрос, вместимость стадиона, карантинные ограничения и др. И в этом случае на помощь придет машинное обучение. «Предлагаемый платформой SAS Viya выбор моделей и визуализаций на базе машинного обучения Чтобы поможет нам анализировать миллионы строк данных и определять оптимальные цены», – комментирует Майк Марсокки.

Еще одно преимущество, которое AEG Sports получает благодаря SAS Viya – постоянное повышение эффективности создаваемых моделей и визуализация данных для планирования текущей деятельности. «Визуализация данных играет ключевую роль в нашем бизнесе, – говорит Д’Онофрио. – Большинство воспринимают информацию визуально, и сейчас почти каждое подразделение нашей компании использует визуализацию данных, чтобы еще эффективнее принимать решения. В конечном счете это отражается на наших продажах».

«Я убежденная сторонница клиент-ориентированного подхода, и я очень рада, что компания AEG Sports с помощью аналитики укрепляет отношения со своей аудиторией, – говорит Дженнифер Чейз (Jennifer Chase), старший вице-президент и директор по маркетингу SAS. – У спортивных команд выстроены уникальные взаимоотношения с болельщиками, и было очевидно, как AEG Sports ими дорожит, стараясь понять, как фанаты реагируют на отмену мероприятий и как лучше их поддержать в такой ситуации».