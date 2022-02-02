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Подтверждена корректная работа SAS в среде ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и компания SAS, разработчик платформ для анализа данных, успешно завершили тестовые испытания совместимости операционной системы Astra Linux и наиболее востребованных на российском рынке программных решений от SAS, позволяющих решать различные задачи в сферах управления рисками и клиентской аналитики. Об этом CNews сообщили представители Astra Linux.

Результаты комплекса проверок подтверждают, что под управлением отечественной ОС программные продукты SAS устанавливаются, запускаются и работают корректно. Их пользователи могут успешно продолжать применять привычные им технологии после миграции на импортонезависимую ОС, что значительно упрощает процесс внедрения российской ИТ-продукции.

SAS предоставляет своим клиентам высокодоступную и отказоустойчивую платформу на базе искусственного интеллекта, предназначенную для аналитики и управления данными. Продукт позволяет развертывать на своей основе различные программные решения для поиска различных сведений, их анализа и т.д. Задействованные в SAS многоядерные технологии обеспечивают расширенные возможности обработки информации за счет высокопроизводительной аналитики в базе данных и в памяти. Это позволяет оперативно получать из массивов и потоков данных подробные сведения и преобразовывать их в операционную информацию, которая необходима организации-клиенту при принятии решений. SAS работает на современной масштабируемой архитектуре и поддерживает применение как в традиционных локальных средах, так и в частных или общедоступных «облаках».

«По ряду причин российские компании стремятся использовать локальное ПО, и мы со своей стороны стараемся обеспечить им такую возможность. Прорабатывая новые проекты, мы часто получали запрос, совместимы ли наши аналитические инструменты с Astra Linux. Теперь мы можем подтверждать такую возможность с полной уверенностью. Наше технологическое сотрудничество с ГК Astra Linux призвано упростить и ускорить процессы внедрения, обеспечивая компаниям более быстрый доступ к новейшим решениям, нужным для их дальнейшего развития», – отметил Михаил Княжев, директор по развитию бизнеса SAS Россия/СНГ.

«Мы направляем значительные ресурсы на развитие программы технологического партнерства Ready for Astra Linux, в рамках которой сертифицируем ПО и оборудование, корректно работающее с нашей платформой. Благодаря подтвержденной работоспособности ПО SAS в среде Astra Linux нашим заказчикам не придется тратить время и средства на тестирование и поиск совместимых компонентов, и они могут продолжать работать с привычным софтом», — сказал Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.

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