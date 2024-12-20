Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

Антифрод-система «Билайна» научилась блокировать исходящие звонки на мошеннические номера

В последние годы проблема телефонного мошенничества стала особенно актуальной. Мошенники использовали различные схемы обмана, включая звонки своим потенциальным жертвам. Однако благодаря усилиям операторов и регулятора, дозвониться до жертвы по обычному телефону стало практически невозможно, так как системы антифрода успешно выявляют и блокируют подозрительные звонки.

Тем не менее, мошенники начали искать новые способы воздействия на пользователей, переключившись на звонки в мессенджерах. Однако с недавних пор получил распространение еще один способ «достучаться» до жертвы. Злоумышленники отправляют SMS-сообщения с просьбами перезвонить на указанные номера якобы с целью «разблокировать учетную запись на Госуслугах», «продлить действие договора на использование номера телефона» и т. д. В группу быстрого реагирования «Билайна» стали поступать жалобы от пользователей на подобные действия. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»
Цифровизация

В результате анализа поступающих сообщений было принято решение расширить функционал системы антифрода, включив в нее возможность блокировки исходящих вызовов на мошеннические номера.

На сегодняшний день система успешно предотвращает попытки клиентов связаться с мошенниками, блокируя такие звонки. В месяц «Билайн» блокируем порядка 9 тыс. таких вызовов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT

Российские регионы временно остались без WhatsApp

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе

Российских безопасников начнут массово сажать. В законопроекте об утечках персональных данных найден опасный изъян, который не спешат устранять

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще