Охота начинается: «Т-Банк» открывает доступ к фрод-рулетке — первому в мире сервису, где перехватываются звонки мошенников

«Т-Банк» открывает доступ к своему новому экспериментальному сервису, начиная сбор заявок — фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Миссия фрод-рулетки — обучать пользователей навыкам самозащиты от телефонных мошенников на реальных звонках и отвлекать злоумышленников от обмана реальных жертв.

Доступ к сервису будет открываться поэтапно по специальным приглашениям — в зависимости от нагрузки на фрод-рулетку и количества перехваченных звонков телефонных мошенников.

Сервис построен на базе платформы «Т-Защита», которая состоит из собственных антифрод-технологий «Т-Банка» и «Т-Мобайла». Фрод-рулетка перехватывают звонки настоящих мошенников и анонимно переадресовывает их пользователям.

Игроки в ходе разговора с настоящим мошенником смогут решить сразу две задачи: проверить и улучшить свои навыки общения с аферистами на случай столкновения с ними в реальной жизни, а также как можно дольше удерживать злоумышленников на линии и тратить их время — чтобы в этот момент они не могли обмануть кого-то еще.

Фрод-рулетка призвана на практике обучить россиян противостоять социальной инженерии, масштабы которой растут ежегодно. Во многом это связано с тем, что злоумышленники используют методы психологического воздействия на своих жертв. Они постоянно совершенствуют свои «классические» сценарии и придумывают новые схемы. При этом люди склонны считать, что достаточно осведомлены о приемах мошенников и смогут защитить себя. Психологи же отмечают, что в пиковый момент стресса, находясь под воздействием алгоритмов психологического манипулирования, люди забывают обо всех советах по безопасности и совершают алогичные действия.

Первоначальное тестирование фрод-рулетки, в котором приняли участие несколько десятков специально подготовленных человек (включая известных пранкеров Вована и Лексуса) показал, что сервис может стать эффективным инструментом для нейтрализации телефонных мошенников. Тестовые участники в среднем разговаривали со злоумышленниками по 20—25 минут. Таким образом за месяц можно вывести из строя один полноценный колл-центр мошенников, который зарабатывает в среднем от 53 млн руб. ежемесячно.

Как работает фрод-рулетка «Ловушка для мошенников»: «Т-Банк» вместе с «Т-Мобайлом» и другими операторами связи выявляет мошеннические звонки в режиме реального времени; звонок анонимно переадресовывается на телефон участника фрод-рулетки; мошенник при этом будет уверен, что общается с ни о чем не подозревающей жертвой, которой он собственно и планировал звонить; игрок всегда знает, что говорит со злоумышленником. Каждый звонок фрод-рулетки начинается с сообщения: «Внимание, мошенник фрод-рулетки на линии»; задача игрока — как можно дольше продержать злоумышленника на линии.

Перед стартом участники смогут пройти первоначальную психологическую подготовку: изучить типичные методы воздействия мошенников, тактические приемы, как удерживать их дольше и получить другие советы по безопасности. К обучающим материалам можно обратиться в любой момент, в том числе в ходе разговора с мошенником.

Доступ будет открываться по специальным приглашениям. Приглашение можно найти в чате, пуше, сторис мобильного приложения «Т-Банка». Там содержится пошаговая инструкция по подключению. Если приглашения нет, можно оставить заявку на участие на сайте. Заявка будет рассмотрена и не гарантирует доступ к участию. Каждый участник, у которого уже есть доступ к сервису, может пригласить во фрод-рулетку одного друга.