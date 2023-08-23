Миллиарды Android-устройств по всему миру ускорились на 30%

Смартфоны на Android 12 и Android 13 стали в среднем на 30% быстрее запускать приложения благодаря обновлению встроенной в них среды исполнения ART. Устройства на более старых версиях Android этот апдейт не получат, но и тех, кому он достанется, около 1,5 млрд по всему миру.

Android стал быстрее

Корпорация Google без особых усилий заставила несколько миллионов устройств под управлением Android работать на трет быстрее, пишет профильный ресурс 9to5Google. Добиться этого удалось внесением коррективов в работу среды выполнения приложений Android Runtime более известную как ART. После изменений программы на Android-устройствах стали запускаться быстрее, а общая производительность последних выросла в среднем на 30%. Ускорятся более 1,5 млрд гаджетов.

ART – это, фактически, движок для запуска приложений на устройствах Android – смартфонах, планшетных компьютерах, бортовых системах автомобилей и пр. Он входит в состав мобильной платформы Google со времен перехода на новый интерфейс Material UI, случившийся 2014 г. с выходом ОС Android 5 Lollipop. ART пришел на смену более медленной виртуальной машине Dalvik, напоминающей среду среду выполнения Java.

И дешевые Redmi, и флагманские Samsung

Прирост производительности после установки обновления ощутят многие владельцы Android-устройств. По данным портал 9to5Google, это совершенно не зависит ни от производителя гаджета, ни от наличия или отсутствия у него фирменной оболочки, а также от ее версии.

Другими словами, быстрее станут работать и недорогие смартфон Xiaomi Redmi, например, Redmi 10 почти двухлетней давности, так и ультрадорогие Galax Fold 5 и Flip 5 от Samsung, вышедшие летом 2023 г. и доступные в России исключительно по параллельному или серому импорту. Различия будут лишь в общей степени ускорения – 30% это максимальный предел, у разных моделей показатель может быть разным.

Но совсем древние мобильники и планшетники ускоряться не будут – им никакие апдейты Android ART не полагаются. Оценить новую скорость работы смогут обладатели устройств под управлением Android 12 и Android 13, вышедших в 2021 и 2022 гг. соответственно. Даже Android 11, которой недавно исполнилось три года, и которая до сих пор устанавливается на некоторые новые устройства с завода, новую среду запуска приложений не получит.

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Впрочем, это не такая уж и большая проблема, с учетом того, что на Android 11 работает около 20% всех Android-устройств в мире (данные StatCounter за июль 2023 г.), и ее доля постоянно сокращается. Android 12 и 13 удерживают на двоих более 50% рынка – 30,29% у Android 13 и 20,6% у Android 12. В России их доли составляют 21,3% и 20,58% соответственно, а у Android 11 – 20,11%.

Таким образом, с учетом того, что в мире насчитывается свыше 3 млрд активных устройств на Android, Google ускорила свыше 1,5 млрд из них, и это количество будет расти по мере выхода новых прошивок для старых устройств и производства устройств новых.

Дальше – больше

Google не собирается останавливаться на достигнутом. В мае 2023 г. она провела презентацию ОС Android 14, релиз которой ожидается в ближайшие недели, она получит еще более современную версию Android Runtime.

Среда выполнения для Android 14 обеспечит еще намного более высокую скорость запуска приложений даже в сравнении с обновленной ART для Android 12 и 13. Реализовано это будет за счет интеграции нового компилятора и ряда дополнительных оптимизаций и сокращения объема программного кода. Пока неизвестно, станет ли Google распространять эту версию ART на устройствах с более старыми сборками Android, с учетом того, что в течение первых нескольких месяцев после выхода Android 14 для подсчета количества устройств на ее основе хватит пальцев одной руки.

Как быть с новыми смартфонами на старом «железе»

В распоряжении Google с мая 2017 г. есть две мобильные ОС – полноценная Android для полноценных устройств с современной электроникой, а также ее урезанная версия Android Go для гаджетов с «железом» из прошлого десятилетия. На Android Go работают все дешевые смартфоны с объемом оперативной памяти менее 3 ГБ, поскольку такие аппарат обычную ОС Android не «потянут».

Пока что новые среды запуска приложений ART доступны исключительно для полноценных Android 12 и 13, хотя каждая из них располагает упрощенной Go-модификацией. По данным 9to5Google, современные версии Android Go в ближайшем будущем тоже получат обновленную среду ART, но точных сроков эксперты не называют.