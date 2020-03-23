Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G

Nokia объявила о расширении семейства продуктов для волоконно-оптического доступа. В это семейство войдут новые решения и инновации, которые позволят операторам предоставить гигабитные сервисы всем абонентам в более короткие сроки. В состав расширенного семейства входит новый узел доступа Lightspan MF, разработанный для сетей 5G; новый домашний шлюз Beacon 6, который разгрузит мобильные сети 5G; и несколько инноваций от Nokia Bell Lab, предназначенных для снижения задержки и поддержки бесшовного функционирования услуг 5G. Сочетая сильные стороны технологий FTTH и 5G, Nokia поможет операторам ускорить развертывание сетей 5G и наиболее экономичным способом внедрить гигабитные широкополосные услуги.

Чтобы эффективно воспользоваться технологией 5G, оператор должен иметь транспортную сеть с высокой емкостью, низкой латентностью и компактными габаритами, способными поддержать уплотнение сот. Используя существующую инфраструктуру FTTH, операторы могут быстро получить ресурсы и производительность для поддержки 5G. Кроме того, они могут сэкономить до 50% транспортных расходов за счет отказа от строительства выделенной транспортной сети и быстрого перехода к новым оптоволоконным технологиям, таким как 25G PON и далее, для удовлетворения требований 5G. Новый узел волоконно-оптического доступа Nokia Lightspan MF-2 позволит операторам легко и быстро переносить мобильный транспорт 5G в существующую инфраструктуру FTTH. Эта система, основанная на процессорах Nokia Quillion, оптимизирована для поддержки низкой сетевой задержки. Ее архитектура отличается очень высокой емкостью.

Помимо совершенствования волоконно-оптической сети, Nokia предлагает технологию Wi-Fi 6 для домашних абонентов. Эта технология позволяет операторам эффективно и без искажений выгружать трафик 5G в домашние сети Wi-Fi. В результате ценные ресурсы 5G высвобождаются для поддержки мобильных приложений и устройств, таких как автономные автомобили. Новое решение Nokia Beacon 6 поддерживает технологию Wi-Fi 6, ряд базовых технологий 5G и две инновации от Nokia Bell Labs, которые еще больше снижают сетевую задержку. Разработанный в Nokia Bell Labs алгоритм активного управления очередями PI2 сокращает задержки в переполненных сетях, а технология L4S предоставляет данным «экспресс-маршрут», который доводит до минимума задержку при использовании ресурсоемких игровых приложений и функций виртуальной реальности. Кроме этого, операторы могут использовать решение Nokia Software Defined Access (программно-определяемый доступ), которое создает в волоконно-оптической сети доступа высокоприоритетный сегмент (slice), гарантирующий низкую задержку между домашней и магистральной сетью.

Джули Кунстлер (Julie Kunstler), главный аналитик компании Omdia, отметил: «Мы видим, что сети доступа FTTH могут использоваться для поддержки 5G. Это позволит операторам быстро и экономично поддержать новые транспортные требования. Кроме того, современные технологии домашних сетей, такие как Wi-Fi 6, помогут операторам разгрузить мобильные сети 5G и сэкономить частотные ресурсы. Новые решения для домашнего доступа и домашних сетей помогут внедрять и развивать сети 5G».

Операторы могут сочетать оптоволоконные технологии доступа с технологией 5G FWA и выбирать лучшие инструменты для доставки гигабитных услуг в любой город, на любую улицу, в каждый дом. 5G FWA может поддерживать гигабитные скорости там, где использование технологии FTTH нецелесообразно, и там, где оператору нужно выйти на рынок в минимальные сроки. Решения Nokia FastMile и 5G FWA предоставляют операторам более широкий выбор для более быстрого распространения новых сервисов среди более широкой аудитории.

«Фиксированные сети станут критически важной технологией для успешного распространения 5G, – заявила Сандра Мотли (Sandra Motley), президент подразделения фиксированных сетей Nokia. – Использование существующих сетей FTTH и домашних сетей Wi-Fi позволит операторам быстрее внедрять 5G и обеспечивать гладкую и беспрепятственную доставку услуг 5G конечным пользователям».

«Новаторские решения для сокращения латентности, такие как PI2 и L4S, показывают большое разнообразие методов, с помощью которых Nokia Bell Labs расширяют горизонты технологических инноваций, – отметил Маркус Уэлдон (Marcus Weldon), корпоративный директор Nokia по технологиям и президент Nokia Bell Labs. – Эти технологии будут играть критически важную роль в наших сетях. Они будут определять характер взаимодействия конечных пользователей с требовательными игровыми приложениями и функциями измененной и виртуальной реальности. Мы гордимся тем, что первыми в отрасли внедрили эти инновации в свои решения Wi-Fi и предложили их корпоративным заказчикам и конечным пользователям».

Nokia Lightspan MF-2: узел доступа с высокой емкостью и малыми габаритами для распределенной среды; поддержка 10G PON, готовность к будущим технологиям; поддержка Multi-PON; оптимизация для низколатентных решений 5G Anyhaul; процессоры из семейства Nokia Quillion.

Nokia Beacon 6: поддержка технологии Wi-Fi 6, которая повышает скорость, увеличивает производительность и снижает латентность с помощью разгрузки мобильных сетей 5G; поддержка стандарта Wi-Fi Certified EasyMesh и полная совместимость с продуктами Wi-Fi Certified EasyMesh других производителей; использование новых технологий Nokia Bell Labs, предназначенных для снижения латентности – алгоритма PI2 и решения L4S.