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TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке

Скандинавский системный интегратор TietoEVRY расширил линейку решений в России и теперь предлагает услуги для клиентов по роботизации и интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов. Партнером стала компания Blue Prism – мировой лидер в области интеллектуальной автоматизации для предприятий и RPA.

Глобальная команда TietoEVRY уже несколько лет ведет проекты роботизации по всему миру, помогает клиентам создавать цифровых сотрудников для разных задач и предлагает сервисы по гиперавтоматизации бизнеса. Глобальным партнером для TietoEVRY по направлению RPA является британский вендор программного обеспечения Blue Prism.

Партнеры уже успешно ведут множество совместных проекты в странах Европы и Скандинавии. С этого года расширяют свою деятельность на российский рынок и предлагают клиентам выйти на новый уровень автоматизации за счет сокращения рутинных операций.

Опыт и поддержка глобальной команды TietoEVRY, а также экспертиза Blue Prism помогут клиентам реализовать концепцию цифрового предприятия. Поскольку гиперавтоматизация – главный тренд современного бизнеса и важный этап цифровой трансформации, для клиентов важно не просто внедрить решение, но и проработать стратегию развития технологий в компании.

«Наша миссия заключается в том, чтобы помогать заказчикам выводить свой бизнес на новый уровень развития. Рынок стремительно меняется, и чтобы удерживать свои позиции, необходимо иметь инструменты для быстрого принятия решений. Наша команда помогает клиентам внедрять и использовать те инструменты, которые дадут преимущества в конкурентной борьбе. Также мы помогаем найти новые процессы и задачи, освобождая сотрудников от рутинных задач и позволяя им выполнять больше интеллектуальных задач. Tieto работает с ведущими технологическими решениями Process Mining, чтобы обнаружить задачи, подходящие для автоматизации», - отметила Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России.

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