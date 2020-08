Создан «вежливый» компьютерный шрифт. Он не дает в Сети ругаться матом. Видео

Специалисты TietoEvry разработали шрифт The Polite Type, буквально подменяющий оскорбительные и ругательные слова и фразы на их нейтральные аналоги. Его можно использовать в интернете для противодействия сетевой травле или в любом текстовом редакторе.



Сетевая «вежливость»

ИТ-компания TietoEvry разработала самый «вежливый» в мире шрифт The Polite Type, заменяющий обидные слова и выражения на нейтральные. Это достигается за счет использования специальных алгоритмов распознавания текста.

Алгоритмы опираются на встроенный словарь, в котором на момент публикации материала содержалось свыше 1900 слов и выражений. Его можно скачать отдельно с сайта разработчиков в форматах .csv и .xlsx.

The Polite Type относится к шрифтам типа TrueType (.ttf). По заверениям разработчиков, он может работать в любом текстовом редакторе, однако редакция CNews удостоверилась, что в Word 2003 автозамена не срабатывает.

Как работает шрифт

Разработка компании TietoEvry может применяться при написании обычных текстов или, к примеру, комментариев на любом интернет-ресурсе. К примеру, если пользователь захочет написать «она уродина» (“she is ugly”), шрифт The Polite Type автоматически заменит это на «она нетрадиционно красива» (“she is not traditionally beautiful”).

С повсеместным применением The Polite Type ругаться в интернете станет невозможно

Шрифт может заменять и ругательные выражения содержащие слово “fuck”. Например, слово “camelfucker” он заменит на “Middle Eastern person” («человек с Ближнего Востока»), а “dumbfuck” или “fuck” – просто скроет. Фразу «Я тебя ненавижу» (“I hate you”), ждет замена на «Я не согласен с тобой» (“I disagree with you”).

Замене подлежит целый ряд ругательных и оскорбительных слов, но иногда алгоритмы TietoEvry дают осечку – если “cunt” они сразу заменяют на “vulva”, то при написании слова “dick” автозамены не происходит. Редакция CNews выяснила, что такого слова на момент публикации материала не было в словаре, который использует The Polite Type.

Демонстрация работы The Polite Type

Разработчики не уточняют, как осуществляется пополнение словаря. Не исключено, что новые строчки в него добавляют сами девелоперы. Кроме того, на 26 августа 2020 г. в нем присутствовали слова и выражения исключительно на английском языке.

Для чего все это нужно

Создавая The Polite Type, сотрудники TietoEvry преследовали цель сделать интернет-общение менее агрессивным и более толерантным и культурным. По данным компании, свыше 35% жертв виртуальных угроз находятся в перманентном состоянии тревоги. 20% из них страдают от бессонницы.

Словарь шрифта можно пополнять вручную

«Мы хотим, чтобы хулиганы переосмыслили слова, которые они используют, и поняли реальный смысл, стоящий за ними. The Polite Type поддерживает наше видение создания безопасной и равной среды с цифровыми решениями», – сказала Киа Харинг (Kia Haring), руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития в TietoEvry. Добавим, что слово “Tieto” переводится с финского как «информация», «знание».

Word 2003 и The Polite Type не подружились

Разработчики The Polite Type понимают, что некоторые могут расценить этот инструмент как посягательство на свободу слова. «Мы считаем, что право на свободу слова включает в себя право не соглашаться. Но разжигание ненависти – неправильный способ выражения несогласия. Мы хотим, чтобы хулиганы оценивали свои действия в интернете», – сказано в их заявлении.

О компании

TietoEvry образовалась в результате слияния финской компании Tieto и норвежской EVRY. Под новым названием, как сообщал CNews, она начала работать в феврале 2020 г.

Tieto и Evry – это ИТ-компании, основанные в 1968 г. и 2009 г. соответственно. До слияния Tieto предоставляла различные ИТ-услуги компаниям из финансовой сферы, телекоммуникаций, СМИ, логистики, розничной торговли, автомобилестроения, здравоохранения и др.

На момент начала работы под нынешним названием TietoEvry насчитывала свыше 24 тыс. сотрудников и занимала ведущую позицию на ИТ-рынках Финляндии, Швеции и Норвегии. Ее годовая выручка в 2019 г. составляла около 3 млрд евро, а карта присутствия охватывала более 90 стран, в том числе и Россию.

Российское представительство TietoEvry возглавила Наталья Светушкова. Под ее руководством бизнес Tieto в России развивался в течение предыдущих восьми лет.