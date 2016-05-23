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Kesko Rautakesko K-Rauta К-Раута

СОБЫТИЯ

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23.05.2016 «Кеско Риэл Эстейт» автоматизировала договорную работу на базе Directum 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
15.07.2014 СЭД Directum внедрена в российском подразделении Rautakesko 4
15.04.2014 Maykor увеличил выручку на 15,7% 1
13.11.2013 «К-раута» и MAYKOR: ИТ-аутсорсинг по международным стандартам 4
29.06.2011 Tieto обеспечит Kesko услугами по предоставлению мощностей и интеграции 1

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Kesko и организации, системы, технологии, персоны:

Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
Avis Expert - Авис Эксперт 19 2
Directum - Директум 1238 2
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Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 609 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 499 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
IKEA - ИКЕА 168 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
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Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Снежная Королева - СК Трейд 61 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 47 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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