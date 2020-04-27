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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и Business Ecosystems CMS

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

ГК Astra Linux и Business Ecosystems, резидент ИТ-кластера Сколково, сообщили об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость программного продукта BE CMS и ОС семейства Astra Linux. Разработчики BE CMS предоставили на испытания образец ПО для удаленного управления и мониторинга доступности, демонстрирующий корректное функционирование в средах Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и Astra Linux Common Edition релиз «Орел». BE CMS сокращает среднее время обслуживания за счет безопасного дистанционного доступа к рабочим местам пользователей. Управление рабочим столом может осуществляться одновременно пользователем и специалистом техподдержки. Решение позволяет гибко настраивать политику доступа на основе контекстов безопасности, осуществлять оперативный поиск компьютеров, отслеживать их состояние и собирать инвентарную информацию, а также обеспечивать надежное протоколирование всех действий специалистов техподдержки.

Архитектура решения включает сервер управления BE CMS Manager и клиенты удаленного доступа BE CMS Endpoint Client, которые устанавливаются на пользовательские операционные системы. Все подключения администраторов BE CMS к сеансам осуществляются только через сервер управления, обеспечивая полный контроль коммуникаций.

«Business Ecosystems стремится к тому, чтобы продукты компании соответствовали наивысшим требованиям информационной безопасности и в то же время являлись эффективными и удобными инструментами для выполнения своих функций. Обеспечение совместимости с операционными системами Astra Linux является важным шагом на пути к достижению этой цели», — сказал Денис Хлебородов, генеральный директор «Бизнес Экосистемс».

BE CMS зарегистрировано в «Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России» (No4184 и No4105), что делает возможным использование ПО при реализации планов по импортозамещению.

«Business Ecosystems разрабатывает и предоставляет рынку инструменты для создания инфраструктуры технической поддержки на предприятии. BE CMS, функционирующее в среде отечественной операционной системы Astra Linux, — эффективное решение для обеспечения безопасного удаленного канала техподдержки организации любого масштаба. Многие заказчики сталкиваются с проблемой снижения уровня и безопасности техподдержки при переходе с зарубежных операционных систем на отечественные. С Business Ecosystems возможно организовать качественную техподдержку в том числе на период миграции благодаря работоспособности решения как на зарубежных, так и на отечественных операционных системах», — отметил Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

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