Хлебородов Денис


СОБЫТИЯ


22.12.2025 Денис Хлебородов -

Денис Хлебородов, Cloud X: Наше облако убирает ограничения для крупного бизнеса и позволяет строить стратегии на десятилетия

 10
27.04.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и Business Ecosystems CMS 1
06.12.2018 MerlionCloud и Business Ecosystems запустили облачный сервис для оказания техподдержки 1
04.06.2018 Business Ecosystems обеспечила обучение ИТ-инженеров Maykor 1
20.12.2017 Два программных продукта резидента «Сколково» включены в реестр российского ПО 1

Публикаций - 5, упоминаний - 14

Хлебородов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

BE - Business Ecosystems - Бизнес Экосистемс 5 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2506 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 907 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
Почта России ПАО 2250 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 184 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 257 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1007 1
BE CMS - Business Ecosystems Console Management System 4 4
BE vRMS - Business Ecosystems Virtual Rack Management System 1 1
Linux OS 10929 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 635 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 109 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1531 1
Merlion - MerliOnCloud 40 1
Иванов Антон 89 2
Саломон Александр 1 1
Салов Антон 38 1
Мылицын Роман 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
