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Directum Portal вошел в реестр отечественного ПО

Реестр российского программного обеспечения пополнился еще одним продуктом экосистемы Directum. Корпоративный портал можно найти под записью № 28103. В соответствии с общепринятым классификатором программ Directum Portal принадлежит к классу «09.11 Средства управления содержимым (CMS), сайты и портальные решения». Для пользователей это означает гарантию бесперебойной поддержки и развития продукта. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Directum Portal — полноценный аналог западного решения Microsoft SharePoint, которое больше не поставляется в Россию.

Пользователи корпоративного портала от Directum получают доступ к новостям компании, планируют работы и бронируют ресурсы в календарях, заказывают услуги, пользуются актуальными материалами из базы данных и легко находят информацию о структуре организации или отдельном сотруднике. С помощью no-code-настройки можно собрать портал под потребности конкретной компании.

Одна из главных особенностей — подключиться к «виртуальному офису» может даже удаленщик или производственный работник через компьютер или мобильное устройство. Никто из сотрудников не останется за бортом корпоративной жизни.

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Безопасность

Directum Portal настраивается в соответствии с запросами компании и адаптируется под разные устройства.

«Портал объединяет всех сотрудников и создает общее цифровое пространство компании. Официальное подтверждение импортонезависимости продукта гарантирует, что выстроенная инфраструктура не рухнет в один момент, а будет стабильно развиваться и делать работу еще комфортнее», – сказал Артем Пермяков, директор по развитию бизнеса Directum.

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