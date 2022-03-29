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Directum на 40% снижает цены на КЭДО

Чтобы поддержать российский бизнес и организации государственного сектора в текущей экономической ситуации, компания Directum на 40% сокращает стоимость решения для электронного кадрового документооборота Directum HR Pro. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Directum HR Pro позволяет быстро перевести кадровый документооборот (КЭДО) в электронный вид и избавиться от бумаги в HR-процессах. 40-процентное снижение цен призвано помочь компаниям безболезненно перейти на КЭДО и получить дополнительную экономию в кризис.

Стоимость КЭДО Directum сегодня составляет от 400 руб. в год на сотрудника. Предложение включает годовую подписку на программное обеспечение, готовый коннектор к 1С:ЗУП 3.1, модуль усовершенствования электронных подписей, услуги по первичной настройке системы, помощь в оформлении локальных нормативных актов, обучение администратора системы и первую линию поддержки пользователей.

«С учетом удорожания офисной бумаги компании, ведущие кадровый документооборот “по-старому», сегодня тратят на него минимум в два раза больше. В этом контексте КЭДО — дополнительная возможность сокращения расходов.Основной эффект внедрения КЭДО — ускорение процессов — никуда не денется и при нормализации цен на офисную бумагу, а компания получит возможность не зависеть от спекуляций на рынке расходных материалов», – сказал Артем Пермяков, директор по продукту Directum HR Pro.

Кадровые процессы в России сопровождаются большим количеством документов. Это связано с трудовым законодательством и требованиями к соблюдению прав работников. Во время пандемии были приняты поправки в Трудовой кодекс о КЭДО (377-ФЗ и 407-ФЗ), прямо разрешающие электронное взаимодействие работников и работодателей.

КЭДО — решение для безбумажного кадрового документооборота в составе комплексной системы Directum HR Pro, которая закрывает широкий спектр кадровых задач: от онлайн-приема и движения персонала до командировок, отпусков и увольнения, оперативного и долговременного хранения электронных документов с поддержкой юридической значимости.

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