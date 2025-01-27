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Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova

Компания-разработчик программных продуктов для корпоративных клиентов Emdev и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova. Теперь заказчики могут развернуть Incomand внутри Nova и получить поддерживаемый инструмент для создания и масштабирования цифрового пространства компаний.

Incomand — это кроссплатформенное Low-code-решение для создания внутренних корпоративных порталов, внешних информационных сайтов, B2B- и B2C-приложений. Оно позволяет развернуть удобное цифровое пространство, объединяющее сотрудников всех подразделений, внешних контрагентов, информационные системы предприятия. С помощью конструктора можно настраивать любые страницы интранета, делать персонализированные порталы для разных групп пользователей. Это решение — альтернатива популярному Microsoft SharePoint.

Nova Container Platform — оркестратор контейнеризированных приложений на базе Kubernetes. Платформа предоставляет готовые кластеры контейнеризации со всеми необходимыми инструментами для enterprise клиентов, такими как встроенная безопасность, observability, хранилище, резервное копирование, инструменты Continuous Delivery, собственное хранилище секретов StarVault и многое другое.

Совместимость систем позволяет развертывать Incomand внутри кластеров Nova. В случае нарастания количества запросов приложение будет масштабироваться автоматически. Платформа создает необходимое количество контейнеров в зависимости от нагрузки и распределяет вычислительные ресурсы по потребностям. При сбое на сервере, где развернут Incomand, платформа его автоматически перезапустит.

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Цифровизация

«Incomand — решение для среднего и крупного бизнеса. С помощью мощного конструктора форм и бизнес-процессов можно создавать удобный каталог сервисов без привлечения программистов, гибко настраивать портал, адаптировать его под корпоративный стиль. Совместное использование Incomand и Nova позволит нашим клиентам не только обеспечить простоту и высокую скорость развертывания, но и дополнительную защиту данных и отказоустойчивость портала в процессе эксплуатации», — сказал Олег Бодров, руководитель практики внедрения, Emdev.

«Благодаря совместимости Incomand и Nova заказчики по клику могут развернуть на платформе контейнеризации прикладное приложение. Это отечественное импортонезависимое решение с надежной техподдержкой и высоким уровнем вовлеченности вендоров. Кроме того, совместимость Incomand и Nova означает поддержку из одного окна. В случае возникновения проблемы Orion soft и Emdev будут решать ее совместно», — отметил Максим Морарь, лидер продукта Nova Container Platform, Orion soft.

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