Бизнес сможет создавать и обслуживать высоконагруженные корпоративные порталы благодаря решениям «СберТеха» и ЕМДЕВ

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) «СберТех» и ЕМДЕВ провели двустороннее тестирование и подтвердили совместимость своих решений. Теперь данные корпоративного портала «Инкоманд» смогут храниться в среде импортонезависимой и защищенной системы управления базами данных (СУБД). Совместное применение решений позволит бизнесу создавать и обслуживать высоконагруженные информационные пространства. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

В ходе тестирования была подтверждена высокая скорость обработки данных и надежность хранения информации корпоративного портала «Инкоманд» при работе на СУБД Platform V Pangolin DB. Время отклика на сложные запросы портала составило 0,2 секунды при одновременной работе 10 тыс. пользователей. Это на 20% быстрее, чем показатели других протестированных СУБД. Подтвердились надежность и готовность корпоративной системы к длительным высоким ­­нагрузкам: она успешно справилась с потоком до 1 млн транзакций в час и работала без сбоев на протяжении всего периода тестирования — более 500 часов.

Во время тестирования были отмечены ключевые преимущества совместного использования решений: повышение производительности работы портала за счет оптимизации взаимодействия с базой данных; усиление безопасности данных благодаря использованию собственных доработок «СберТеха», которые позволяют обеспечить повышенные требования к надежности и безопасности данных. Например, защитное преобразование данных в СУБД; масштабируемость решений, которая позволяет адаптировать продукты под потребности крупных предприятий.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сегодня компании придают большое значение совместимости новых решений с уже используемым ПО. Бизнес стремится минимизировать затраты времени и ресурсов на тестирование продуктов, ожидая от новых технологий быстрой интеграции в действующий ИТ-ландшафт при сохранении высокого уровня производительности. Поэтому мы регулярно проверяем продукты нашей цифровой платформы на совместимость с решениями других участников ИТ-рынка. Тесты подтвердили: корпоративный портал «Инкоманд» позволяет реализовать единое удобное цифровое пространство компании, а СУБД Platform V Pangolin DB обеспечивает его высокую производительность».

Алексей Какунин, генеральный директор ЕМДЕВ: «Интеграция с СУБД Platform V Pangolin DB открывает новые возможности для наших клиентов, гарантируя им стабильную работу нашего портала с сохранением высоких показателей производительности. Вместе со «СберТехом» мы планируем дальнейшее сотрудничество, направленное на развитие интеграции и внедрение совместных решений для корпоративного рынка».

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций.

Корпоративный портал «Инкоманд» — решение для организации корпоративного цифрового пространства и повышения эффективности взаимодействия как внутри компаний, так и с внешними контрагентами. Продукт разработан компанией «ЕМДЕВ».