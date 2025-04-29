Разделы

ПО Софт
|

Бизнес сможет создавать и обслуживать высоконагруженные корпоративные порталы благодаря решениям «СберТеха» и ЕМДЕВ

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) «СберТех» и ЕМДЕВ провели двустороннее тестирование и подтвердили совместимость своих решений. Теперь данные корпоративного портала «Инкоманд» смогут храниться в среде импортонезависимой и защищенной системы управления базами данных (СУБД). Совместное применение решений позволит бизнесу создавать и обслуживать высоконагруженные информационные пространства. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

В ходе тестирования была подтверждена высокая скорость обработки данных и надежность хранения информации корпоративного портала «Инкоманд» при работе на СУБД Platform V Pangolin DB. Время отклика на сложные запросы портала составило 0,2 секунды при одновременной работе 10 тыс. пользователей. Это на 20% быстрее, чем показатели других протестированных СУБД. Подтвердились надежность и готовность корпоративной системы к длительным высоким ­­нагрузкам: она успешно справилась с потоком до 1 млн транзакций в час и работала без сбоев на протяжении всего периода тестирования — более 500 часов.

Во время тестирования были отмечены ключевые преимущества совместного использования решений: повышение производительности работы портала за счет оптимизации взаимодействия с базой данных; усиление безопасности данных благодаря использованию собственных доработок «СберТеха», которые позволяют обеспечить повышенные требования к надежности и безопасности данных. Например, защитное преобразование данных в СУБД; масштабируемость решений, которая позволяет адаптировать продукты под потребности крупных предприятий.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сегодня компании придают большое значение совместимости новых решений с уже используемым ПО. Бизнес стремится минимизировать затраты времени и ресурсов на тестирование продуктов, ожидая от новых технологий быстрой интеграции в действующий ИТ-ландшафт при сохранении высокого уровня производительности. Поэтому мы регулярно проверяем продукты нашей цифровой платформы на совместимость с решениями других участников ИТ-рынка. Тесты подтвердили: корпоративный портал «Инкоманд» позволяет реализовать единое удобное цифровое пространство компании, а СУБД Platform V Pangolin DB обеспечивает его высокую производительность».

Алексей Какунин, генеральный директор ЕМДЕВ: «Интеграция с СУБД Platform V Pangolin DB открывает новые возможности для наших клиентов, гарантируя им стабильную работу нашего портала с сохранением высоких показателей производительности. Вместе со «СберТехом» мы планируем дальнейшее сотрудничество, направленное на развитие интеграции и внедрение совместных решений для корпоративного рынка».

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций.

Корпоративный портал «Инкоманд» — решение для организации корпоративного цифрового пространства и повышения эффективности взаимодействия как внутри компаний, так и с внешними контрагентами. Продукт разработан компанией «ЕМДЕВ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть

Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153