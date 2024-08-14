«Норбит» и «Емдев» объединят экспертизу в области портальных решений

«Норбит» и «Емдев», разработчик интеграционного ПО и платформ для веб-приложений, объявили о старте сотрудничества. Команда «Норбит» будет заниматься внедрением, развитием и поддержкой флагманского продукта партнера – «Инкоманд». Это упростит и ускорит для отечественных компаний переход на отечественные решения для организации и управления корпоративными порталами.

«Инкоманд» представляет собой гибкий конструктор, состоящий из функциональных модулей для создания интранет- и внешних порталов, личного рабочего и единого информационного пространства для сотрудников и внешних контрагентов. Возможности кастомизации позволяют без привлечения разработчиков создавать сайты любой структуры и сложности, гибко настраивать интерфейсы страниц, используя готовые компоненты и виджеты. Благодаря кроссплатформенности впишется в любую инфраструктуру. Разворачивается on-premise.

Елизавета Меледина, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказала: «Интерес к корпоративным порталам стабильно растет. Они существенно повышают эффективность внутренних коммуникаций, ускоряют обмен информацией и обеспечивают централизованный доступ к ресурсам и информации. Кроме этого, помогают повысить прозрачность HR-процессов и вовлеченность сотрудников. Опираясь на технологичные продукты «Емдев», мы сможем предложить клиентам весь спектр необходимых инструментов, чтобы поддержать развитие кадрового потенциала и устойчивость бизнеса».

Алексей Какунин, генеральный директор «Емдев», отметил: «В рамках нашей основной стратегии, ориентированной на развитие через партнёрские отношения, мы рады сотрудничеству с таким авторитетным и мощным игроком. Уверены, что комбинация экспертизы и опыта «Норбит» с нашими инновационными продуктами помогут корпоративным заказчикам осуществить переход на российское ПО значительно быстрее, минимизировать возможные риски и использовать цифровой потенциал интранет-порталов по максимуму».