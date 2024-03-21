Российский продукт Directum Projects заменит Asana

Импортонезависимая система для управления проектами и командами Directum Projects — полномасштабная замена Asana. В новой версии продукта еще больше возможностей для контроля трудозатрат и управления ресурсами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Американская компания Asana, разработчик SaaS-приложения для управления проектами, объявила, что с 20 марта 2024 г. не предоставляет услуги клиентам из России.

Новые возможности Directum Projects помогают полноценно управлять задачами и проектами как производственных, так и ИТ-компаний.

Для учета затрат на проекте важно фиксировать фактические трудозатраты. Теперь работник может отметить выполненные работы на этап проекта или на конкретную задачу на Agile-доске. Интерфейс отметки позволяет быстро копировать однотипные операции из предыдущих дней и оставлять комментарии по каждому пункту.

В системе можно указывать стоимость ресурса, это ускоряет оценку затрат по проекту. Часовая ставка ресурса имеет 5 вариантов: A,B,C,D,E. Для каждого вида можно установить дату начала действия и сумму стандартной ставки, что позволит автоматически рассчитывать стоимость проекта с учетом изменения ставок.

В новой версии в качестве ресурса можно указать роль сотрудника, например, разработчик, инженер, электрик. Это помогает планировать ресурсы без привязки к конкретным людям и выбирать конечных исполнителей позже. Также можно указывать производственный ресурс с почасовым учётом: экскаватор, погрузчик, кран и т.д.

На Agile-досках появилась возможность организовать свимлайны, чтобы визуально разделить доску на несколько горизонтальных дорожек. Пользователи могут выделить дорожку по любому критерию: метке, сроку, исполнителю, приоритету. С помощью инструмента сотрудники концентрируются на определённом потоке задач и не отвлекаются на второстепенные.

В новой версии системы руководителям высшего звена еще проще получать верхнеуровневую информацию о проектах. Контрольные точки в портфелях, программах и проектах помогают фиксировать ожидаемые результаты и сроки, а при их приближении проверять статус работ.

Контрольную точку можно связать с вехами из разных планов проектов, если результат значим для каждого из них. Отслеживать межпроектные связи поможет интерактивный отчет «Дорожная карта».

«В новой версии Directum Projects мы улучшили планирование ресурсов и затрат по проекту, подготовили инструментарий для контроля портфеля и влияния проектов друг на друга. Наша система заменяет продукты Asana, Jira, Confluence или Trello. В Directum Projects есть инструменты для управления проектами, программами и портфелями, планирования и контроля работ на диаграмме Ганта, планирования ресурсов, agile-доски и база знаний», — сказал Никита Аксянов, руководитель команды продвижения Directum Projects