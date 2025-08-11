В новой версии Directum Projects можно ограничить сроки работ при планировании и создавать виды Agile-досок

Управление гибридными проектами стало удобнее: появилась возможность анализировать загрузку сотрудников по норме рабочего времени, учитывать трудоемкость тикетов на Agile-доске в этапах проекта и кастомизировать сами этапы под требования компании — менять их цвет, название и схему процесса. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Планирование по-новому

Одна из новинок — пользовательские элементы плана, когда сотрудники самостоятельно настраивают маршруты выполнения задач с учетом специфики проекта. Например, добавляют этап «Создание документа», по которому будет отправляться задание на подготовку и согласование проектного документа из шаблона. Или настраивают процесс, когда из этапа будет автоматически формироваться тикет и передаваться исполнителю на Agile-доску.

Время, потраченное на выполнение основного и дочернего тикетов, автоматически учитывается в трудоемкости этапа. Это помогает руководителю анализировать план-факт по трудозатратам: все данные теперь видны в одном отчете.

Контролировать общую картину по проектам и отслеживать отклонения поможет еще одно обновление. Теперь в структуре портфелей и программ видны плановые, ожидаемые и фактические цифры по трудоемкости, затратам и срокам. Также отображается разница между плановыми и ожидаемыми показателями на текущий момент. Благодаря чему руководитель может вовремя принять меры — например, перераспределить ресурсы или финансы.

Некоторые работы должны быть выполнены в определенный временной интервал. Когда таких этапов несколько, есть риск выйти за пределы срока. В новой версии решений руководитель может учитывать временные ограничения при планировании — например, сезонность работ или их привязку к какой-либо дате.

Отклонения от заданных ограничений отображаются красным цветом в карточке и на диаграмме Ганта.

В отчете по выполненным работам видна не только плановая и фактическая трудоемкость ресурсов, но и норма их рабочего времени. Руководитель оценивает, кто из сотрудников перегружен, а кто — недостаточно занят на проекте.

Настройка Agile-досок

Теперь можно создавать виды Agile-досок под потребности конкретной команды, отдела или компании в целом. Состав колонок корректируется — например, для PR-команды можно настроить столбцы «Задачи месяца», «В активной работе», «Согласование», «Ожидание», «Публикация», «Завершено». Это помогает поддерживать единую методологию работы в компании.

Также появилась возможность ограничить права на изменение определенных колонок и тикетов — например, чтобы наполнять бэклог или завершать задачи мог только руководитель или администратор проекта.

Тикеты можно создавать из шаблона: это удобно, когда в описании используются одни и те же формулировки.

«Мы внимательно следим за современными тенденциями рынка. Сегодня от системы управления проектами требуется гибкость и возможность работать по гибридной методологии. Поэтому в новом релизе решений Directum Projects мы уделили внимание как методам классического управления проектами, так и инструментам командной работы на Agile-досках. Планируйте проект на диаграмме Ганта, а затем контролируйте работы на доске. Обновления помогут минимизировать количество систем и повысить доступность информации», – сказал Никита Аксянов, руководитель команды продвижения Directum Projects.