Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello

Компания Directum представляет новый продукт для решения задач проектного и командного управления: от планирования и реализации работ до составления отчетов и сохранения накопленных знаний.

Австралийская компания Atlassian, разработчик программного обеспечения для управления проектами, сообщила о скором отключении профилей россиян в Jira и Trello. Новая импортонезависимая система Directum Projects — полномасштабная замена решений иностранного вендора. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В интерфейсе ИТ-продукта проектные команды могут с помощью готовых шаблонов быстро сформировать документы, распределить ресурсы и проконтролировать загрузку команды на диаграмме Ганта, отслеживать статус и этапы выполнения работ на agile-досках, а также сохранять накопленный опыт в базе знаний.

В феврале 2023 г. прошла предпрезентация Directum Projects. С того времени компания расширила набор инструментов системы и дополнила полезными фичами текущие решения.

В Directum Projects руководители проектов (РП) управляют проектами, портфелями и программами. В любой момент они могут посмотреть всю информацию по работам и оценить процент их выполнения, а также отследить прогресс на виджетах или с помощью промежуточных отчетов.

Спланировать работу участников команды и учесть загрузку каждого помогает диаграмма Ганта: в ней настраиваются последовательности и связи между разными этапами. Участники отправляют задачи и создают документы по готовым шаблонам сразу в системе. Это фиксирует выданную задачу, время старта и окончания работ. Так РП отслеживает ход исполнения выданных поручений.

Согласовать проектный документ можно по маршруту, настроенному под регламент компании: с определенной последовательностью и конкретными сроками на рассмотрение.

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Еще один инструмент системы для наглядного планирования загрузки — agile-доски. На лаконичных тикетах участники отслеживают статус работ и загрузку команды. Это помогает соблюсти дедлайны и вовремя перераспределить задачи, если возникают сложности.

Сохранить информацию, накопленную за время работы компании, можно в базе знаний. Корпоративные знания фиксируются в формате статей и остаются доступны для быстрого погружения новичков в технологии.

Никита Аксянов, руководитель проектов развития бизнеса Directum: «Несколько лет назад компания Directum стартовала разработку решений для планирования и организации проектной работы. Уже тогда мы ставили цель — сделать качественный цифровой продукт, способный в перспективе заменить импортные системы. И не прогадали. Наш набор решений перерос в самостоятельную полностью импортонезависимую систему Directum Projects. При разработке продукта мы делаем акцент на удобстве работы пользователей и включаем в «коробку» только действительно необходимую функциональность. Благодаря этому система лёгкая и понятная, а внедрение можно провести в минимально короткие сроки. Клиенты получают удобный цифровой продукт, который заменят сразу несколько систем».

Архитектура системы поддерживает работу с большими проектами в тысячи этапов. Коробочная версия уже содержит богатые функциональные возможности для комплексного управления проектами. При необходимости компания может адаптировать Directum Projects под свои профильные задачи с помощью now-code и low-code инструментов, входящих в поставку.