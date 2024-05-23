«Группа Астра» и Directum договорились о стратегическом партнерстве

«Группа Астра» и Directum, вендор цифровых решений для управления бизнес-процессами и документами, подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Совместные действия сторон будут направлены на создание эффективных отечественных технологий для российских организаций.

Одна из стратегических задач сотрудничества — выстраивание процессов формирования, продвижения и развития продаж совместных технологических бандлов из программных продуктов «Группы Астра» и Directum. Компании также договорились о проведении маркетинговых активностей по привлечению новых клиентов, удержанию текущих и о своевременной поддержке технологического стека, сертифицированного в рамках программы Ready for Astra. Он включает ОС Astra Linux, решение для организации защищенной мобильной работы сотрудников WorksPad, СУБД Tantor и линейку семейства Directum: интеллектуальную ECM/BPM-систему Directum RX, продукт для интеллектуальной обработки текстовой информации Directum Ario One, систему управления кадровыми процессами и документами Directum HR Pro и ПО для управления проектами и командами Directum Projects.

Кроме того, партнеры планируют обмениваться опытом, технологической и методологической информацией в рамках реализации и ранней адаптации совместных продуктов на этапе разработки. По всем направлениям сотрудничества создали рабочие группы для эффективной коммуникации друг с другом и заказчиками.

Соглашение скреплено подписями директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра» Андрея Климова и руководителя по работе с технологическими партнерами компании Directum Дмитрия Петрова.

«Понимая важность формирования надежной, не зависящей от импорта ИТ-инфраструктуры в российских компаниях, мы разрабатываем наши продукты совместно с другими отечественными программами, чтобы улучшить их взаимодействие. Продуктивная работа в сотрудничестве с «Группой Астра» позволит еще большему числу компаний в России построить эффективные рабочие процессы на качественном отечественном программном обеспечении», — отметил руководитель по работе с технологическими партнерами компании Directum Дмитрий Петров.

«Мы благодарим коллег за сотрудничество. Подтверждение корректной работы продуктов Directum в едином контуре с Tantor, WorksPad и нашим флагманом — ОС Astra Linux — уже стало хорошей новостью для многих российских заказчиков, которые стремятся расширить возможности бизнеса в создании импортонезависимой корпоративной инфраструктуры. Теперь наши с партнером действия будут направлены на взаимное усиление позиций на пути цифровой трансформации бизнеса и формирование комплексного предложения рынку», — сказал директор по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра» Андрей Климов.