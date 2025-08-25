Разделы

Импортонезависимость
|

Directum Projects вошел в топ-3 рейтинга систем для управления задачами по версии CNews

Эксперты оценивали функциональность, особенности архитектуры и качество поддержки решений российских таск-трекеров. Directum Projects занял третью строчку рейтинга.

В обзоре новостного портала сравнивались решения ключевых отечественных вендоров. Оценивались десятки различных параметров. Среди них — функциональные возможности, качество технической поддержки, бесплатные опции, параметры развития партнерской сети. Система Directum Projects набрала 730 баллов и вошла в тройку лидеров.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

В течение долгого времени российские компании предпочитали зарубежные сервисы для организации командной работы и управления проектами — такие как Trello, Asana, Confluence.

За последние несколько лет около десятка отечественных вендоров представили собственные разработки. Эти решения стали успешными аналогами иностранных таск-трекеров. Среди них — система для комплексного управления проектами и командами Directum Projects. Продукт сочетает в себе классические и гибкие подходы к управлению проектами и предлагает инструменты no-code для адаптации системы без написания программного кода.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Российские ИТ-гиганты через суд требуют десятки миллионов у «дочки» бежавшей из страны нежелательной организации

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: