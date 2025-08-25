Directum Projects вошел в топ-3 рейтинга систем для управления задачами по версии CNews

Эксперты оценивали функциональность, особенности архитектуры и качество поддержки решений российских таск-трекеров. Directum Projects занял третью строчку рейтинга.

В обзоре новостного портала сравнивались решения ключевых отечественных вендоров. Оценивались десятки различных параметров. Среди них — функциональные возможности, качество технической поддержки, бесплатные опции, параметры развития партнерской сети. Система Directum Projects набрала 730 баллов и вошла в тройку лидеров.

В течение долгого времени российские компании предпочитали зарубежные сервисы для организации командной работы и управления проектами — такие как Trello, Asana, Confluence.

За последние несколько лет около десятка отечественных вендоров представили собственные разработки. Эти решения стали успешными аналогами иностранных таск-трекеров. Среди них — система для комплексного управления проектами и командами Directum Projects. Продукт сочетает в себе классические и гибкие подходы к управлению проектами и предлагает инструменты no-code для адаптации системы без написания программного кода.