Directum и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость программных продуктов

Компании Directum и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») анонсировали возможность совместного использования продуктов. Интеграция поможет организациям перейти с зарубежных систем управления БД (MS SQL, Oracle и др.) на отечественные и создать надежный импортонезависимый ИТ-ландшафт. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Программные продукты демонстрируют высокую устойчивость к нагрузкам и сохраняют стабильную производительность даже при одновременной работе большого числа пользователей. Совместная поставка решений не только обеспечивает технологическую независимость, но и оптимизирует затраты на внедрение и дальнейшее сопровождение систем.

Клиенты получают комплексную техническую поддержку и регулярные обновления по принципу «единого окна». Для выявления и устранения возможных сбоев, а также управления базами данных реализован расширенный набор инструментов администрирования. Интуитивно понятный интерфейс упрощает работу ИТ-специалистов, сокращая время на освоение системы и решение повседневных задач.

Продукт компании «Тантор Лабс» включен в реестр отечественного программного обеспечения и соответствует всем требованиям российского законодательства. СУБД Tantor Postgres имеет подтвержденную совместимость с цифровой платформой Directum RX и решениями на ее основе, такими как системы для комплексного управления Directum Projects и управления кадровыми процессами Directum HR Pro.

«При совместном использовании продуктов Directum и СУБД Tantor Postgres компании получают возможность комплексно выстроить надежную, безопасную ИТ-инфраструктуру, которая не зависит от иностранных вендоров. А поставка двух систем в связке позволяет упростить процесс взаимодействия с поставщиками», — сказал Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами Directum.

«С Directum заказчики получают мощный импортонезависимый тандем, который дает бизнесу готовую, надежную и безопасную основу для всей ИТ-инфраструктуры. Совместная поставка и поддержка по принципу «единого окна» делают переход и эксплуатацию максимально быстрыми и эффективными», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

