Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Мурманская областная дума управляет мероприятиями при помощи «Agile-досок» Directum Projects

В Мурманской областной Думе проходят мероприятия различного типа: отраслевые праздники, семинары, обучения, заседания и слушания. Чтобы события всегда были под контролем, организация внедрила «Agile-доски» — решение российской системы управления Directum Projects. Подрядчиком на проекте выступил партнер компании Directum — ИТ-интегратор «РоСа». Об этом CNews сообщили представители Directum.

Вся информация синхронизируется на доске: в тикеты заносятся планируемые события, прописываются ответственные, описание работ и сроки, прикладываются необходимые документы; задания распределяются по колонкам «Подтверждено», «В работе», «Завершено» и «Отменено».

Чтобы руководитель получил возможность отслеживать текущие подтвержденные события в реальном времени, «Agile-доски» синхронизировали с календарями. Отследить статистику по мероприятиям или ответственным можно при помощи сводного отчета.

Визуальный инструмент используется также во многих структурных подразделениях Мурманской областной Думы: доски адаптируют под потребности конкретной команды.

Благодаря внедрению удалось: организовать прозрачное управление мероприятиями – можно вовремя внести изменения, отследить статус, перенести сроки или перераспределить ресурсы; выстроить взаимодействие смежных отделов; контролировать программные ошибки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Специализированное КБ оштрафовали на сотни миллионов за задержку чипа для оборонки через восемь лет после срыва сроков

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара» напечатали на 3D-принтере

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще