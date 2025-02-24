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Подтверждена совместимость СУБД Platform V Pangolin DB с продуктами Directum

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и Directum провели двустороннее тестирование своих продуктов. Итоги испытаний подтвердили, что решения и сервисы для управления цифровыми процессами и документами Directum полностью совместимы с системой управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB от «СберТеха». Совместное использование решений позволит российским компаниям построить импортонезависимое, безопасное и удобное окружение для комфортной работы сотрудников.

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций.

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Цифровизация

Тестирование с СУБД «СберТеха» прошли несколько продуктов Directum. Среди них: интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами Directum RX, система электронного документооборота для среднего и малого бизнеса Directum Lite, система для комплексного управления проектами и командами Directum Projects, а также no-code-платформа для цифровизации корпоративных сервисов Directum ESM.

СУБД Platform V Pangolin DB и продукты Directum входят в реестр российского ПО и полностью подходят для задач импортозамещения.

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