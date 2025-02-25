Directum ESM — платформа для управления корпоративными услугами, с помощью которой пользователи обрабатывают заявки, контролируют дедлайны по запросам, планируют и внедряют изменения, получают доступ к полезной информации для выполнения задач. Сервисный подход повышает качество решения обращений и лояльность сотрудников.