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Directum ESM Directum Enterprise Service Management Directum Управление корпоративными услугами


Directum ESM — платформа для управления корпоративными услугами, с помощью которой пользователи обрабатывают заявки, контролируют дедлайны по запросам, планируют и внедряют изменения, получают доступ к полезной информации для выполнения задач. Сервисный подход повышает качество решения обращений и лояльность сотрудников. 


25.02.2025 Directum ESM: прозрачный учет инфраструктуры компании 1
24.02.2025 Подтверждена совместимость СУБД Platform V Pangolin DB с продуктами Directum 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Directum ESM и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1102 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1049 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5095 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3096 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 148 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 743 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 62 1
Directum Projects 21 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1276 1
Directum Lite 10 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 209 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5999 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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