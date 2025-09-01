Разделы

Directum ESM теперь в облаке и с новыми возможностями

Ранее Directum ESM — систему для организации сервисов компании — можно было приобрести только в локальной поставке. Теперь функциональность доступна и в облаке. Особенности on-prem-версии сохраняются: круглосуточное бесперебойное подключение, безопасность и целостность данных. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Пользователи Directum ESM могут регистрировать и обрабатывать обращения, изучать инструкции из базы знаний, отслеживать статусы выполнения и закрывать инциденты. В версии продукта 1.4 для облачных и локальных клиентов доступны инструменты: каталог услуг с преднастроенными сервисами, в том числе новыми услугами «Выдача доступа к ИТ-системам» и «Выдача справок»; управление инцидентами и запросами; управление знаниями; база данных конфигурационных единиц (CMDB); управлением уровнем сервиса (SLA); оперативная отчетность на дашбордах.

Контроль SLA

В Directum ESM 1.4 появились опции для настройки уровня сервиса. С помощью флажка «Учитывать в SLA» специалист техподдержки фиксирует рабочее время, которое он потратил на решение задачи. Если обращение простаивает не по вине исполнителя (например, автор заявки не предоставляет полный объем информации), то можно убрать отметку и часы ожидания не будут учитываться в SLA.

Для руководителей сервисных служб доступны новые виджеты. Дашборды показывают, как соблюдаются сроки обработки сразу всех обращений, а также в разрезе их типов, например инцидентов, запросов на обслуживание и изменение. Контролировать качество предоставляемых услуг стало проще.

Поиск обращений и задач

Расширенный поиск помогает быстро найти нужный объект по его характеристикам, например названию, автору или дате изменения. Теперь сотрудник службы поддержки или автор запроса могут искать обращения и задачи на их обработку. Ускоряются рутинные процессы, исключается риск потери заявок.

No-code-настройка карточек услуг

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Администратор адаптирует пользовательские поля в карточке услуг без привлечения программистов. Например, можно добавить графу со списком подразделений, для которых доступен сервис. Такие карточки учитывают больше информации на вход и ускоряют решение обращения. Это снижает нагрузку на техподдержку и повышает удовлетворенность сотрудников.

«Для текущих пользователей экосистемы Directum функциональность ESM — еще одно готовое решение в «коробке», которое бесшовно подключается и не требует затрат на обучение сотрудников. Наши клиенты уже оценили преднастроенные услуги, благодаря которым изменения процессов и новые результаты видны сразу. В сегменте СМБ проекты выходят на окупаемость в среднем за шесть месяцев, и это с учетом поэтапного подключения сервисных подразделений. Новым клиентам понравится широкая функциональность ESM / ITSM-системы, которая работает в тесной связке с другими продуктами Directum. Благодаря экосистеме решений сервисные отделы обрабатывают обращения, имеют доступ к документам и получают актуальную информацию, формируют отчетность с учетом разных метрик — без переключения между программами. С выходом в облако абсолютно все компании смогут справиться с хаосом в заявках», – сказал Константин Кочергин, руководитель продвижения Directum ESM.

