Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177519
ИКТ 13795
Организации 10730
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25813
Персоны 76269
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Муромцев Владимир


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Группа «Полипластик» и Yandex B2B Tech договорились о сотрудничестве: компании будут развивать корпоративные решения для цифровизации производственных процессов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Муромцев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex B2B Tech 36 1
Yandex - Яндекс 7826 1
Полипластик 14 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 379 1
Virtual office - Виртуальный офис 202 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2649 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11817 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4680 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 194 1
Yandex Database - YDB 32 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 525 1
Королев Роман 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще