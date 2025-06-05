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Муромцев Владимир
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|Группа «Полипластик» и Yandex B2B Tech договорились о сотрудничестве: компании будут развивать корпоративные решения для цифровизации производственных процессов 1
Муромцев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex B2B Tech 36 1
|Yandex - Яндекс 7826 1
|Полипластик 14 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 194 1
|Yandex Database - YDB 32 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 525 1
|Королев Роман 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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