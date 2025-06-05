Группа «Полипластик» и Yandex B2B Tech договорились о сотрудничестве: компании будут развивать корпоративные решения для цифровизации производственных процессов

Группа «Полипластик», производитель полимерных трубопроводных систем в России, и Yandex B2B Tech, бизнес-группа «Яндекса», развивающая технологии для корпоративного сектора, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В фокусе — развитие и внедрение сервисов виртуального офиса «Яндекс 360», исследование возможностей применения высоконагруженных СУБД YDB для управления промышленными системами и построение гибридной ИТ-инфраструктуры на базе Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Компании договорились развивать отношения в области ИТ и разрабатывать концепции цифровых решений для промышленных предприятий, обеспечивающие удобство и максимальную защиту данных производственного процесса — от продаж до доставки конечному потребителю. Соглашение о партнерстве предусматривает развитие, тестирование и дальнейшее применение сервисов «Яндекс 360» в ИТ-инфраструктуре группы «Полипластик», включая такие инструменты, как корпоративная почта, «Документы» и «Трекер». Это обеспечит безопасную работу с данными в рамках локальной ИT-среды, сохранив функциональность облачных сервисов.

Другим ключевым направлением партнерства станет исследование возможностей применения высоконагруженных СУБД YDB для управления промышленными системами. Технология обеспечит отказоустойчивость и масштабируемость критически важных процессов. Отдельный фокус сделан на тестировании платформы Yandex Cloud для построения гибридной ИT-инфраструктуры.

«Наше партнерство — значимый шаг в развитии промышленных цифровых решений. Внедрение корпоративных инструментов от Yandex B2B Tech позволит создать безопасную и эффективную ИT-инфраструктуру, которая обеспечит стабильность производственных циклов и оптимизирует бизнес-процессы компаний, входящих в Группу "Полипластик"», — сказал Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360».

«Партнерство с Yandex B2B Tech является важным шагом для развития информационных технологий в группе "Полипластик". Интеграция разрабатываемых on‑premises‑решений в наш контур обладает высоким потенциалом для укрепления технологической независимости и повышения информационной безопасности», — сказал Владимир Муромцев, генеральный директор компании «Полицифра» — внутреннего цифрового интегратора группы «Полипластик».