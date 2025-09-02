CNewsMarket выпустил первый рейтинг российских систем управления проектами. В обзоре сравниваются возможности приложений для планирования и контроля за выполнением всех этапов работ и предоставления информации о состоянии ресурсов, необходимых для реализации комплексных проектов — кадры, финансы и материалы.
CNewsMarket публикует первый обзор систем управления проектами, которые необходимы для планирования, согласования и контроля в едином цифровом пространстве за всеми элементами бизнес-процесса, необходимых для достижения целей проекта.
В отличии от таск-трекеров, решения для управления проектами позволяют планировать, отслеживать и перераспределять любые ресурсы по проекту — от рабочего времени до материальных ценностей. Такие системы, к примеру, позволяют учитывать не только рабочее время сотрудника на конкретную задачу, но и его компетенции, занятость на других проектах, график отпусков и прогнозировать трудозатраты исходя из нормативно установленных значений.
Помимо этого, системы должны уметь автоматизировать рутинные операции, контролировать дедлайны, обеспечивать заданную последовательность выполнения работ и формировать аналитику по проекту, учитывающую расход (и перерасход) всех задействованных ресурсов и планировать затраты.
Интегральная оценка учитывает не только параметры, характеризующие полноту реализации функциональных параметров, но также включает оценку возможностей партнерской сети, качество технической поддержки, экосистемность и другие критерии.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Waterfall
- Возможность установки тегов и пользовательских полей
- Диаграммы выгорания
- Диаграмма Ганта
- Канбан
- Общие документы внутри проекта
- Общий календарь проекта
- Настройка вида карточки на канбане
- Скрам
- Сортировка (фильтр) по активности
- Централизованное хранение документов, инструкций и рекомендаций по проекту
- Мониторинг и учет
- Настройки отчетности
2. Архитектурные особенности:
- Безопасность и контроль
- Поддержка ОС
- Доступность мобильного приложения
- Наличие готовых интеграций с приложениями
3. Поставка и поддержка:
- Возможности использования
- Количество внешних участников (команды, клиенты) для совместной работы над проектом
- Количество дней в течении которых можно бесплатно тестировать продукт
- Количество партнеров с правом доработки решений
- Количество решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе
- Количество отраслевых или специализированных решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе
- Техническая поддержка клиентов
- Форматы поставки
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Возглавляет рейтинг российских систем управления проектами — решение «Битрикс24» разработчика «1С-Битрикс». Комплексное решение для управления бизнес-процессами представляет собой полноценную экосистему для автоматизации и визуализации процессов планирования, мониторинга и контроля всех типов ресурсов, задействованных в проектной деятельности.
На втором месте находится система управления проектами «Первая Форма». Решение построено как low-code платформа с широкими возможностями для индивидуальной настройки. Реализована поддержка Agile- и Waterfall- методологий, позволяет проводить план-факт анализ с любой детализацией, а также дашборды с отчетностью по проекту.
Система для управления проектами Directum Projects занимает третье место. Единая цифровая среда, объединяющая инструменты для управления проектами, документами и задачами на платформе, поддерживает классические, гибридные, гибкие методологии. Для моделирования процессов используется графический no-code редактор, реализована поддержка доступа через веб-интерфейс и мобильные устройства.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
Перейти к обзору «Системы управления проектами 2025»
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Управление проектами» в теме письма.