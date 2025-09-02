CNewsMarket выпустил первый рейтинг российских систем управления проектами. В обзоре сравниваются возможности приложений для планирования и контроля за выполнением всех этапов работ и предоставления информации о состоянии ресурсов, необходимых для реализации комплексных проектов — кадры, финансы и материалы.

CNewsMarket публикует первый обзор систем управления проектами, которые необходимы для планирования, согласования и контроля в едином цифровом пространстве за всеми элементами бизнес-процесса, необходимых для достижения целей проекта.

В отличии от таск-трекеров, решения для управления проектами позволяют планировать, отслеживать и перераспределять любые ресурсы по проекту — от рабочего времени до материальных ценностей. Такие системы, к примеру, позволяют учитывать не только рабочее время сотрудника на конкретную задачу, но и его компетенции, занятость на других проектах, график отпусков и прогнозировать трудозатраты исходя из нормативно установленных значений.

Помимо этого, системы должны уметь автоматизировать рутинные операции, контролировать дедлайны, обеспечивать заданную последовательность выполнения работ и формировать аналитику по проекту, учитывающую расход (и перерасход) всех задействованных ресурсов и планировать затраты.

Интегральная оценка учитывает не только параметры, характеризующие полноту реализации функциональных параметров, но также включает оценку возможностей партнерской сети, качество технической поддержки, экосистемность и другие критерии.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 систем для управления проектами Подробнее: Обзор «Системы управления проектами 2025» Функциональность Архитектурные особенности Поставка и поддержка 170 160 200 180 160 155 170 145 170 160 160 150 170 155 140 170 150 130 180 125 145 140 160 140 180 110 115 180 110 105

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Waterfall

Возможность установки тегов и пользовательских полей

Диаграммы выгорания

Диаграмма Ганта

Канбан

Общие документы внутри проекта

Общий календарь проекта

Настройка вида карточки на канбане

Скрам

Сортировка (фильтр) по активности

Централизованное хранение документов, инструкций и рекомендаций по проекту

Мониторинг и учет

Настройки отчетности

2. Архитектурные особенности:

Безопасность и контроль

Поддержка ОС

Доступность мобильного приложения

Наличие готовых интеграций с приложениями

3. Поставка и поддержка:

Возможности использования

Количество внешних участников (команды, клиенты) для совместной работы над проектом

Количество дней в течении которых можно бесплатно тестировать продукт

Количество партнеров с правом доработки решений

Количество решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе

Количество отраслевых или специализированных решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе

Техническая поддержка клиентов

Форматы поставки

Топ-5 систем управления проектами 2025 Место Компания Название системы Итоговый рейтинг 1 1C-Битрикс Битрикс24 530 2 Первая Форма Первая Форма . Проектное управление 495 3 Directum Directum Projects 485 4 Пайрус Pyrus 470 5 EvaTeam EvaProject 465

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Возглавляет рейтинг российских систем управления проектами — решение «Битрикс24» разработчика «1С-Битрикс». Комплексное решение для управления бизнес-процессами представляет собой полноценную экосистему для автоматизации и визуализации процессов планирования, мониторинга и контроля всех типов ресурсов, задействованных в проектной деятельности.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика Решения для управления проектами позволяют планировать, отслеживать и перераспределять любые ресурсы по проекту

На втором месте находится система управления проектами «Первая Форма». Решение построено как low-code платформа с широкими возможностями для индивидуальной настройки. Реализована поддержка Agile- и Waterfall- методологий, позволяет проводить план-факт анализ с любой детализацией, а также дашборды с отчетностью по проекту.

Система для управления проектами Directum Projects занимает третье место. Единая цифровая среда, объединяющая инструменты для управления проектами, документами и задачами на платформе, поддерживает классические, гибридные, гибкие методологии. Для моделирования процессов используется графический no-code редактор, реализована поддержка доступа через веб-интерфейс и мобильные устройства.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Формат поставки: коробочное решение

2. Есть полнофункциональная бесплатная версия без ограничения по продолжительности 20 баллов 1. Онлайн-поддержка в режиме 24*7

2. Готовые интеграции с приложениями CRM

Календарь

Мессенджеры

Почтовые клиенты

С другими таск-менеджерами 3. Формат поставки: on-premise 15 баллов за каждый вариант 1. Функциональность Waterfall

Возможность установки тегов и пользовательских полей

Диаграмма Ганта

Диаграммы выгорания

Канбан

Настройка вида карточки на канбане

Общие документы внутри проекта

Общий календарь проекта

Скрам

Сортировка (фильтр) по активности

Централизованное хранение документов, инструкций и рекомендаций по проекту 2. Мониторинг и учет Отображение нагрузки исполнителя

Учет затраченного времени 3. Отчетность Гибкие отчеты (возможность настроек полей для фильтрации)

Дашборды с визуализацией в табличном виде, графиках, инфо-панелях, тексте

Учет времени по проекту

Учет доходов/расходов по проекту

Учет времени по сотруднику 4. Безопасность и контроль Гостевой режим (только просмотр)

Двухфакторная аутентификация

Настройки доступа

Хранение данных во внутреннем контуре 5. Техническая поддержка клиентов Инструкции (руководства) по переносу данных из других таск-менеджеров

Наличие профильного форума с ответами разработчиков

Онлайн-поддержка в режиме 5*8

Пользовательская документация на русском языке

Дополнительные варианты 6. Формат подписки: облачная версия

7. Отсутствие системных ограничений по максимальному количеству пользователей

8. Неограниченное количество внешних участников (команды, клиенты) для совместной работы над проектом 10 баллов за каждый вариант 1. Поддержка ОС Android

AppStore

GooglePlay

iOS

Linux

Mac-версия

RuStore

Web-приложение

Windows 2. Доступность мобильного приложения AppStore

GooglePlay

RuStore 5 баллов за каждый вариант Количество партнеров с правом доработки решений 1-10 = 5 баллов

11-100 = 10 баллов

101-200 = 15 баллов

Более 200 = 20 баллов Количество решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе 1-10 = 5 баллов

11-50 = 10 баллов

51-100 = 15 баллов

Более 100 = 20 баллов Количество отраслевых или специализированных решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе В разработке = 5 баллов

До 20 = 10 баллов

21–100 = 15 баллов

Более 100 = 20 баллов

