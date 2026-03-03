«Полицифра» протестировала продукты экосистемы Directum для управления стратегией и проектами

Компания «Полицифра» завершила пилотное тестирование решения Directum Targets. В рамках пилота команда сформировала концептуальную модель, отражающую взаимосвязь проектов и операционной деятельности с целями подразделений. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Специалисты «Полицифры» совместно с командой Directum оценили применимость подхода и проработали ключевые сценарии использования. В системе на базе Directum Targets и Directum Projects утвердили карту целей подразделения и связали их с проектами, чтобы отслеживать стратегические показатели.

В ходе пилота были сформированы и апробированы подходы к увязке целей и показателей, отработаны сценарии управления проектами, а также собраны предложения по дальнейшему развитию тестируемых решений.

«Во время тестирования мы смогли дополнительно структурировать собственные рабочие процессы. На начальных этапах мы не ожидали быстрого упрощения управления целями и проектами — к этому эффекту планируем последовательно приходить по мере дальнейшего развития подходов и вовлечения участников. Для нас важен накопительный результат: в перспективе он позволит сформировать удобное и информативное цифровое пространство, в котором руководители всех уровней будут видеть ключевые показатели, а исполнители — вести детализированную информацию в привычном формате. Обсуждаемое с командой Directum развитие продуктов потенциально позволит сократить операционные издержки и повысить зрелость процессов», — сказал генеральный директор компании «Полицифра» Владимир Муромцев.

По итогам пилота стороны приступили к проработке дорожной карты дальнейшего потенциального использования Directum Targets и Directum Projects.