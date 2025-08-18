CNewsMarket подготовил рейтинг российских решений управления задачами. В обзоре сравниваются возможности таск-трекеров для организации, мониторинга, контроля за выполнением работ и формирования отчетности.

CNewsMarket публикует первый обзор систем управления задачами, пришедших на замену импортным решениям. Контроль за ходом реализации задач необходим для повышения продуктивности компании любого размера и отраслевой принадлежности. Небольшим компаниям может быть достаточно функциональности, предоставляемой бесплатными версиями программ (хотя и в этом случае вопрос выбора системы также не теряет актуальности), крупным и территориально-распределенным структурам необходимы более сложные инструменты, позволяющие сравнивать результативность команд, осуществлять массовые операции над задачами и т.п.

Для рейтинга оценивается реализация нескольких десятков параметров, характеризующих функциональные возможности ПО для управления задачами. Помимо этого, также сравниваются такие характеристики, как: качество технической поддержки, доступные опции на бесплатном тарифе, параметры развития партнерской сети и другие критерии.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 систем для управления задачами Подробнее: Обзор «Системы управления задачами 2025» Функциональность Архитектурные особенности Поставка и поддержка 370 160 250 405 160 180 385 145 200 365 160 180 340 160 200 390 150 155 365 155 170 345 125 185 365 125 140 390 110 120

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Автоматическое уведомление участников задачи о ходе выполнения (изменения состава, сроков)

Канбан

Рассылка напоминаний, дедлайнов и т.п.

Совместная работа с документами внутри задачи

Совместная работа с досками внутри задачи

Полноценная работа с мобильного приложения

Установка дедлайнов с учетом выходных и праздничных дней

Учет времени по задаче

Учет отпусков и отгулов

Менеджмент задач

Возможности работы над задачами

Автоматизация задач

Мониторинг и учет

Системы отчетности

ИИ-инструменты

2. Архитектурные особенности:

Безопасность и контроль

Поддержка ОС

Доступность мобильного приложения

Наличие готовых интеграций с приложениями

3. Поставка и поддержка:

Техническая поддержка клиентов

Форматы поставки

Возможности использования

Количество дней в течении которых можно бесплатно тестировать продукт

Количество пользователей на бесплатном тарифе

Количество задач, создаваемых на бесплатном тарифе

Количество партнеров с правом доработки решений

Количество решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе

Количество отраслевых или специализированных решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе

Топ-5 систем управления задачами 2025 Место Компания Название системы Итоговый рейтинг 1 1C-Битрикс Битрикс24 780 2 Первая Форма Первая Форма . Проектное управление 745 3 Directum Directum Projects 730 4 YouGile YouGile 705 5 Пайрус Pyrus 700

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских систем управления задачами в 2025 г. по интегральной оценке стал модуль «Битрикс24» от вендора «1С-Битрикс». Решение позволяет создать единое пространство для эффективной организации работы команды. Среди ключевых преимуществ системы — централизованное управление, инструменты искусственного интеллекта, а также мощная экосистема, состоящая из нескольких тысяч партнеров, участвующих в улучшении продукта.

© AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика Контроль за ходом реализации задач необходим для повышения продуктивности компании любого размера и отраслевой принадлежности

Система управления задачами от разработчика «Первая Форма» заняла второе место в рейтинге. Решение предлагает гибкую настройку бизнес-процессов и автопланирования, широкие возможности для интеграции с другими сервисами, а также инструменты искусственного интеллекта для повышения эффективности управления и контроля.

Третье место у системы для комплексного управления проектами и командами Directum Projects. Решение помогает стандартизировать работу с задачами, обеспечивать оперативный мониторинг и располагает возможностями для кастомизации системы в т.ч. без привлечения ИТ-специалистов с помощью справочников и визуальных редакторов.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Формат поставки: коробочное решение

2. Есть полнофункциональная бесплатная версия без ограничения по продолжительности 20 баллов 1. Онлайн-поддержка в режиме 24*7

2. Возможности искусственного интеллекта ИИ в отчетах по задачам

ИИ в процессах выполнения задачи (перераспределение нагрузки)

Помощь при постановке задач (чек-листы и описания) 3. Готовые интеграции с приложениями CRM

Календарь

Мессенджеры

Почтовые клиенты

С другими таск-менеджерами 4. Формат поставки: on-premise 15 баллов за каждый вариант 1. Менеджмент задач Делегирование

Комментарии и совместная работа непосредственно в карточке

Назначение поручений по файлам и документам

Отслеживание статусов задач и информация об обновлениях

Переназначение задач

Создание и назначение задач 2. Функциональность Автоматическое уведомление участников задачи о ходе выполнения (изменения состава, сроков)

Канбан

Полноценная работа с мобильного приложения

Рассылка напоминаний, дедлайнов и т.п.

Совместная работа с документами внутри задачи

Совместная работа с досками внутри задачи

Установка дедлайнов с учетом выходных и праздничных дней

Учёт времени по задаче

Учет отпусков и отгулов 3. Возможности работы над задачами Декомпозиция на подзадачи

Импорт и экпорт задач

Логирование задач

Массовые операции над задачами

Повторяющиеся задачи

Создание задач из писем

Создание задач из чата

Создание чек-листов

Чаты внутри каждой задачи 4. Автоматизация задач Наличие автоматизации задач (триггеры, макросы и т.п.)

Настройка сроков выполнения задачи в зависимости от приоритета и графика загрузки сотрудников

Повторяющиеся задачи 5. Мониторинг и учет Учет затраченного времени

Логирование просмотра сотрудниками задач, контактов, отчетов

Автоматическое уведомление по просроченным задачам

Отображение нагрузки исполнителя 6. ИИ-инструменты прочие

7. Отчетность Гибкие отчеты (возможность настроек полей для фильтрации)

Дашборды с визуализацией в табличном виде, графиках, инфо-панелях, тексте

Отчет по эффективности работы с задачами или KPI-система на задачах

Учет времени по сотруднику 8. Безопасность и контроль Гостевой режим (только просмотр)

Двухфакторная аутентификация

Настройки доступа

Хранение данных во внутреннем контуре 9. Техническая поддержка клиентов Инструкции (руководства) по переносу данных из других таск-менеджеров

Наличие профильного форума с ответами разработчиков

Онлайн-поддержка в режиме 5*8

Пользовательская документация на русском языке

Дополнительные варианты 10. Формат подписки: облачная версия

11. Отсутствие системных ограничений по максимальному количеству пользователей 10 баллов за каждый вариант 1. Поддержка ОС Android

AppStore

GooglePlay

iOS

Linux

Mac-версия

RuStore

Web-приложение

Windows 2. Доступность мобильного приложения AppStore

GooglePlay

RuStore 3. ИИ-инструменты: запланировано внедрение 5 баллов за каждый вариант Количество дней, в течении которых можно бесплатно тестировать продукт 1-30 дней = 10 баллов

31-60 дней = 15 баллов

Безлимит = 20 баллов Количество пользователей на бесплатном тарифе 1-5 чел. = 5 баллов

6-10 чел. = 10 баллов

10-50 чел. = 15 баллов

Безлимит = 20 баллов Количество задач, создаваемых на бесплатном тарифе До 50 = 10 баллов

51-100 = 15 баллов

Безлимит = 20 баллов Количество партнеров с правом доработки решений 1-10 = 5 баллов

11-100 = 10 баллов

101-200 = 15 баллов

Более 200 = 20 баллов Количество решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе 1-10 = 5 баллов

11-50 = 10 баллов

51-100 = 15 баллов

Более 100 = 20 баллов Количество отраслевых или специализированных решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе В разработке = 5 баллов

До 20 = 10 баллов

21–100 = 15 баллов

Более 100 = 20 баллов

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Таск-трекеры» в теме письма.