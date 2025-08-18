CNewsMarket подготовил рейтинг российских решений управления задачами. В обзоре сравниваются возможности таск-трекеров для организации, мониторинга, контроля за выполнением работ и формирования отчетности.
CNewsMarket публикует первый обзор систем управления задачами, пришедших на замену импортным решениям. Контроль за ходом реализации задач необходим для повышения продуктивности компании любого размера и отраслевой принадлежности. Небольшим компаниям может быть достаточно функциональности, предоставляемой бесплатными версиями программ (хотя и в этом случае вопрос выбора системы также не теряет актуальности), крупным и территориально-распределенным структурам необходимы более сложные инструменты, позволяющие сравнивать результативность команд, осуществлять массовые операции над задачами и т.п.
Для рейтинга оценивается реализация нескольких десятков параметров, характеризующих функциональные возможности ПО для управления задачами. Помимо этого, также сравниваются такие характеристики, как: качество технической поддержки, доступные опции на бесплатном тарифе, параметры развития партнерской сети и другие критерии.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Автоматическое уведомление участников задачи о ходе выполнения (изменения состава, сроков)
- Канбан
- Рассылка напоминаний, дедлайнов и т.п.
- Совместная работа с документами внутри задачи
- Совместная работа с досками внутри задачи
- Полноценная работа с мобильного приложения
- Установка дедлайнов с учетом выходных и праздничных дней
- Учет времени по задаче
- Учет отпусков и отгулов
- Менеджмент задач
- Возможности работы над задачами
- Автоматизация задач
- Мониторинг и учет
- Системы отчетности
- ИИ-инструменты
2. Архитектурные особенности:
- Безопасность и контроль
- Поддержка ОС
- Доступность мобильного приложения
- Наличие готовых интеграций с приложениями
3. Поставка и поддержка:
- Техническая поддержка клиентов
- Форматы поставки
- Возможности использования
- Количество дней в течении которых можно бесплатно тестировать продукт
- Количество пользователей на бесплатном тарифе
- Количество задач, создаваемых на бесплатном тарифе
- Количество партнеров с правом доработки решений
- Количество решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе
- Количество отраслевых или специализированных решений (собственных или партнерских), доступных на маркетплейсе
Лидером рейтинга российских систем управления задачами в 2025 г. по интегральной оценке стал модуль «Битрикс24» от вендора «1С-Битрикс». Решение позволяет создать единое пространство для эффективной организации работы команды. Среди ключевых преимуществ системы — централизованное управление, инструменты искусственного интеллекта, а также мощная экосистема, состоящая из нескольких тысяч партнеров, участвующих в улучшении продукта.
Система управления задачами от разработчика «Первая Форма» заняла второе место в рейтинге. Решение предлагает гибкую настройку бизнес-процессов и автопланирования, широкие возможности для интеграции с другими сервисами, а также инструменты искусственного интеллекта для повышения эффективности управления и контроля.
Третье место у системы для комплексного управления проектами и командами Directum Projects. Решение помогает стандартизировать работу с задачами, обеспечивать оперативный мониторинг и располагает возможностями для кастомизации системы в т.ч. без привлечения ИТ-специалистов с помощью справочников и визуальных редакторов.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
