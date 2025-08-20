Разделы

Directum и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость программных продуктов

СУБД Tantor Postgres и цифровые решения Directum теперь функционируют в связке. Импортонезависимый тандем обеспечивает стабильную работу ИТ-инфраструктуры и безопасность данных, упрощает внедрение и сопровождение программного обеспечения.

Directum и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») анонсировали возможность совместного использования продуктов. Это поможет компаниям перейти с зарубежных систем управления БД (MS SQL, Oracle и др.) на отечественные и создать надежный импортонезависимый ИТ-ландшафт: программные продукты выдерживают большие нагрузки и подходят для одновременной работы большого количества пользователей без снижения производительности; совместная поставка цифровых решений для управления бизнесом и СУБД Tantor Postgres оптимизирует расходы на внедрение и сопровождение систем; компании получают техническую поддержку и регулярные обновления обоих продуктов в режиме одного окна; для быстрого выявления ошибок, сбоев, узких мест и эффективного управления базами данных в СУБД Tantor Postgres предусмотрен широкий набор инструментов администрирования БД, интуитивно понятный интерфейс упрощает работу ИТ-специалистов.

Продукт «Тантор Лабс» включен в реестр отечественного ПО и отвечает всем требованиям российского законодательства. Также одна из редакций СУБД сертифицирована ФСТЭК, что гарантирует безопасность данных в критически важных сервисах.

Tantor Postgres имеет подтвержденную совместимость с цифровой платформой Directum RX и продуктами на ее основе: системой для комплексного управления Directum Projects и системой управления кадровыми процессами Directum HR Pro.

«При совместном использовании продуктов Directum и СУБД Tantor Postgres компании получают возможность комплексно выстроить надежную, безопасную ИТ-инфраструктуру, которая не зависит от иностранных вендоров. А поставка двух систем в связке позволяет упростить процесс взаимодействия с поставщиками», — сказал Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами Directum.

«С Directum заказчики получают мощный импортонезависимый тандем, который дает бизнесу готовую, надежную и безопасную основу для всей ИТ-инфраструктуры. Совместная поставка и поддержка по принципу „единого окна“ делают переход и эксплуатацию максимально быстрыми и эффективными», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

