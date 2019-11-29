ГК «ПиР» тиражирует DirectumRX на предприятия группы

Руководство «ПиР» после успешного внедрения DirectumRX в торговом доме решило тиражировать ECM-систему на другое предприятие группы, и летом 2019 был инициирован проект в компании «ПиР-ПАК».

За два месяца ECM-система DirectumRX была развернута в компании «ПиР-ПАК». Работа с договорами в электронном виде значительно ускорила их подготовку и согласование. Решение получилось максимально адаптированным под регламенты компании, а на этапе тестирования были учтены все пожелания пользователей к системе.

Компания «ПиР-ПАК» специализируется на производстве фасованного сыра. Предприятие входит в Группу компаний «ПиР» и работает с крупными поставщиками высококачественного сырья в Европе, Южной Америке и странах СНГ.

Два месяца понадобилось специалистам Directum, чтобы полностью автоматизировать работу с договорными документами предприятия. В ходе опытно-промышленной эксплуатации пользователи тестировали настроенные регламенты договорных процессов и высказывали пожелания по работе, которые оперативно отрабатывались командой внедрения.

«Проект проходил по технологии сокращенного внедрения: проводилась демонстрация системы и GAP-анализ. В ходе исследования был детально изучен процесс договорной работы, который оказался отличным от аналогичного в ТД “ПиР”. В рамках одной инсталляции системы DirectumRX мы объединили два индивидуальных независимых варианта адаптированной под процессы функциональности: для ТД “ПиР” и “ПиР-ПАК”», - отметил Василий Лукин руководитель проекта внедрения DirectumRX в «ПиР-ПАК».

Сегодня 80 сотрудников «ПиР-ПАК» согласуют договоры в DirectumRX. Процесс остается для участников понятным и контролируемым на каждом этапе. С помощью отчетов по исполнительской дисциплине руководители могут легко понять, кто из сотрудников задерживает согласование.



Значительно ускорился поиск документов, появились реестры с гибкой фильтрацией — с их помощью можно оперативно сформировать полный перечень документов в требуемом разрезе. Кроме того, в системе легко отследить факт подписания документа и местонахождение бумажного оригинала.

DirectumRX была интегрирована со службами каталогов Active Directory и системой «1С:Управление производственным предприятием» через веб-сервис на стороне 1С. Из Active Directory в DirectumRX загружается информация о пользователях, а из ECM-системы в 1С можно в одно нажатие передать данные по контрагенту и договору.

Сейчас руководство компании отмечает положительный эффект от внедрения DirectumRX и проявляет заинтересованность в дальнейшем развитии функциональности системы. В вероятных планах: использование интеллектуальных механизмов DIRECTUM Ario для обработки входящих счетов на оплату; разработка веб-сервиса, который мог бы автоматически преобразовывать согласованный счет на оплату, поступающий в DirectumRX, в платежное поручение в 1С; автоматизация оформления и согласования командировочных удостоверений, а также сдачи авансовых отчетов по командировкам.