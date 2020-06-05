«Техносерв консалтинг» стал партнером Directum

«Техносерв консалтинг» и Directum заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество компаний позволит заказчикам получать двойное преимущество. С одной стороны, наиболее конкурентоспособные с точки зрения соотношения цены и качества интеллектуальные решения по системам управления цифровыми процессами и документами, с другой – многолетняя экспертиза «Техносерв консалтинг» в области бизнес-консалтинга и успешный опыт внедрения и интеграции разного рода ИТ-систем, что дает возможность предлагать клиентам симбиоз отечественных решений, созданных с учетом российской специфики.

Продукты Directum сопоставимы по уровню функциональности с различными решениями зарубежных вендоров, но при этом являются полностью российским ПО и оказываются выгоднее по уровню стоимости лицензий. Портфель продуктов и услуг вендора ориентирован на автоматизацию бизнес-процессов, внутреннего и внешнего документооборота. Например, Directum RX – интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами, которая закрывает огромный спектр задач, лежащих на границах разных классов систем (ECM, BPM, HR, ERP). Directum Ario, решение на основе алгоритмов искусственного интеллекта, – это набор сервисов по распознаванию и интеллектуальной обработке документов, которые позволяют минимизировать временные затраты сотрудников на рутину, а также снижают риск ошибок. А сервис Synerdocs дает возможность организовать обмен с контрагентами юридически значимыми документами.

«За последние 2-3 года мы увидели не только значительный скачок в развитии функциональности старых продуктов, но и расширение линейки продуктов в целом, что позволяет говорить об устойчивых позициях Directum на рынке. «Техносерв консалтинг» настроен на долгосрочное сотрудничество с Directum – мы планируем развивать внутренние компетенции в рамках их продуктовой линейки и реализовывать совместные проекты», – сказал Анатолий Савчук, директор практики программных и интеграционных решений «Техносерв консалтинг».

«Заключение партнерского соглашения между нашими компаниями отражает набирающую в России обороты тенденцию цифровизации бизнес-процессов. Мы рады, что благодаря сотрудничеству наш стратегический партнер сможет расширить продуктовый портфель и спектр предоставляемых услуг за счет российского ПО, а также развивать новое перспективное направление интеллектуальных систем для управления цифровыми процессами и документами», – отметил Иван Нагорнов, заместитель директора по развитию бизнеса Directum.