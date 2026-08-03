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Directum HR Pro 2.10 открывает доступ в единое корпоративное пространство через суперапп Directum Omni с ИИ-помощником

Directum HR Pro 2.10 открывает доступ в единое корпоративное пространство через суперапп Directum Omni с ИИ-помощником. Сотрудники оформляют отпуска, заказывают справки, ознакомляются с кадровыми документами в любое время с любого устройства. В чатах можно обсуждать рабочие вопросы, подписывать заявления, находить нужную информацию через диалог с искусственным интеллектом. Привычные программы и приложения, например тревел-сервисы, легко интегрируются в общий интерфейс Omni. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Одно окно для всех задач

Через суперапп Directum Omni можно получить доступ к функциям HR Pro и другим важным сервисам или системам. Все рабочие инструменты собраны в одном месте: мессенджер, видеосвязь, документы и кадровые услуги, корпоративный портал. Интеллектуальный помощник Ario отвечает на вопросы сотрудников, помогает найти информацию о коллегах и представителях контрагентов. Для этого он использует базу знаний компании.

Суперапп удобен для подписания документов и решения рабочих вопросов, обсуждения вакансий и кандидатов. При этом исключается угроза компрометации персональных данных и другой чувствительной информации, как это случается при общении в соцсетях. Приложение полностью изолировано от сторонних мессенджеров, защищено инструментами сквозного шифрования и централизованным контролем прав доступа. Вся коммуникация остается внутри безопасного пространства.

Omni просто адаптировать под задачи компании. С помощью no-code легко настроить маршруты и внешний вид. Через iframe или WebView можно подключить другие цифровые системы, например миниаппы, информационные ресурсы, тревел-сервис для бронирования билетов. Сотруднику не нужно помнить множество логинов и переключаться между приложениями.

Все напоминания и корпоративные рассылки о кадровых документах, услугах, сервисах приходят в корпоративных чатах супераппа и через пуш-уведомления. Приятный бонус, который поможет сэкономить на отправке SMS-оповещений.

В результате в процессы компании и корпоративную жизнь стало проще вовлечь удаленных сотрудников, тех, у кого нет постоянного рабочего места за компьютером и кто решает вопросы «на ходу»: курьеров, водителей, продавцов, производственный персонал.

Еще больше возможностей, еще меньше рутины

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Теперь в Directum HR Pro можно запросить и оформить справки о доходах, трудовой деятельности, стаже, графике отпусков, страховых взносах. Работник заполняет короткую форму и отправляет обращение. Оно автоматически попадает в службу поддержки и обрабатывается по встроенным процессам. Попробуйте на кадровых услугах, а затем переведите в цифровой вид другие обращения во внутренние службы.

Стало быстрее повторное трудоустройство. Если сотрудник возвращается в организацию, система использует его прежнюю запись физического лица и автоматически обновляет изменившиеся данные — паспорт, ФИО, реквизиты.

Другие обновления упрощают будни кадровых специалистов при работе с учетной системой. Например, уведомление о новых задачах в Directum HR Pro сразу приходит в «1С:ЗУП». Из оповещения можно перейти к выполнению задания. Документы об изменении оплаты труда и плановых начислениях можно отправлять из «1С:ЗУП» на ознакомление и подписание в HR Pro, отслеживать статус и формировать отчет «Контроль ознакомления и подписания документов».

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