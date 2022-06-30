Directum представляет решение «Архив для налогового мониторинга»

С помощью архива от компании Directum российские компании могут организовать единое хранилище бумажных и электронных документов и интегрировать его с витриной данных для удаленного доступа ФНС. Преимущества – быстрое представление отчетности, защита от штрафов и никакой бумаги. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Налоговый мониторинг — это новый формат налогового контроля, который действует в России с 2016 г. Чтобы подготовить информационную систему к переходу на него, компании нужно организовать электронное хранилище с доступом проверяющего органа ко всем отчетным документам. Справиться с этой задачей поможет «Архив для налогового мониторинга» от Directum. Решение обладает всей необходимой функциональностью: интегрируется с витринами данных и учетными системами: тела документов можно открывать напрямую из системы или витрины, у инспектора ФНС появляется удаленный доступ к первичке; автоматически наполняется новыми данными: документы, полученные или отправленные контрагенту через сервисы обмена, сразу поступают в архив; обрабатывает первичку без участия человека: в составе решения есть интеллектуальные сервисы Directum Ario, которые проводят первичную обработку сканов бумажных документов и электронных оригиналов, заносят их в систему и заполняют карточки; контролирует полноту содержимого: все документы объединены в комплекты и хранятся в одном месте, гарантируется их юридическая значимость; быстро находит нужные данные: оперативный поиск по заданным параметрам (тип документа, контрагент, период) занимает считанные минуты.

«Архив для налогового мониторинга» подойдет организациям, которые уже присоединились к новой форме контроля или только планируют. Внедрение решения снизит нагрузку бухгалтеров, ускорит подготовку к проверкам, повысит прозрачность взаимодействия с налоговой, уменьшит риск ошибок, порчи и потери документов.

«Гораздо удобнее перейти на новый режим с уже организованным архивом и подготовленной информационной системой. Если у вас все еще нет электронного хранилища, обратите внимание на решение Directum “Архив для налогового мониторинга”. Оно поможет быстро перевести документы в цифровой формат и наполнить хранилище данными из разных источников. А интеграция с витриной данных позволит проверяющему в режиме drill down “провалиться” до первичного документа, расположенного в архиве Directum. Архив создает централизованное и надежное хранение документов организации, ее обособленных подразделений, филиалов и представительств, в лице которых действует компания. Документы защищены от удаления и изменения, так как действия, которые сотрудники могут выполнить с оригиналами, разграничены правами доступа», – сказала Алиса Муратова, руководитель проектов развития Directum.