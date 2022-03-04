Directum Ario One включили в Единый реестр российского ПО

Набор интеллектуальных сервисов и решений Directum Ario One вошел в список доверенных программ. 14 февраля 2022 г. продукт российской ИТ-компании Directum включили в реестр отечественного софта. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Интеллектуальная система занесена в реестр под записью № 12822 от 14.02.2022 на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 14.02.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 07.02.2022 № 166пр. В соответствии с общепринятым классификатором программ Directum Ario One принадлежит к классу «05.13. Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов».

«Включение Directum Ario One в реестр отечественного ПО означает, что продукт соответствует требованиям российского законодательства и в особенности удовлетворяет критериям Минцифры, - сказал Виталий Астраханцев, евангелист ИИ-направления Directum. - Наша интеллектуальная система может беспрепятственно использоваться как в госорганах и в компаниях с госучастием, так и в любых других организациях на территории России, в том числе в рамках программы импортозамещения. Наши самые известные коллеги недавно решили сфокусировать свой бизнес на зарубежных кейсах и ушли с рынка России. Задача Directum в перспективе ближайших лет заключается в том, чтобы гарантировать отечественному бизнесу программные продукты, не уступающие, а чаще даже превосходящие по качеству и безопасности западное ПО. Мы сконцентрируем все силы на развитии наших интеллектуальных решений, чтобы удовлетворить запросы российского потребителя»

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