Нефтегазовый холдинг «КазМунайГаз» цифровизировал процессы на базе системы Directum RX

51 предприятие ведущей нефтегазовой компании Республики Казахстан «КазМунайГаз» использует интеллектуальную систему управления бизнес-процессами и документами Directum RX для взаимодействия как внутри холдинга, так и с регулирующими организациями и государственными органами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Проект внедрения системы охватил 17 тыс. пользователей и 51 предприятие. Подрядчиком выступила компания «Инсар консалтинг».

В результате проекта в холдинге цифровизировано семь ключевых процессов: управление внутренней, входящей и исходящей корреспонденцией; отправка и обработка обращений;

выдача и контроль поручений; управление приказами и распоряжениями; контроль выполнения показателей структурных подразделений; подготовка, согласование и контроль исполнения протоколов совещаний; аудит интегрированной системы управления.

Чтобы сократить трудоемкость сотрудников на выполнение рутинных операций по занесению данных, в «КазМунайГаз» используются интеллектуальные сервисы Directum Ario. Особенность проекта — ИИ-сервисы распознают входящие письма на трех языках: казахском, русском, английском.

Рядовые сотрудники и руководство компании иcпользуют мобильные приложения Directum Solo и Directum Jazz — корпоративная информация теперь доступна им из любой точки в отрыве от рабочего места в офисе.

Бегасилова А.С., начальник управления документационного обеспечения АО «НК «КазМунайГаз»: «Интеграция с единой системой электронного документооборота государственных органов и инструменты юридически значимой выгрузки исходящих писем в электронном виде позволили полностью отказаться от бумажных бланков и сократить объем обрабатываемых вручную входящих документов на 30%».

Специально для «КазМунайГаз» была разработана индивидуальная методика тиражирования системы, которая гарантирует соблюдение единых технологий и унифицирует бизнес-процессы. С ее помощью новые дочерние организации могут в кратчайшие сроки подключиться и адаптировать систему Directum RX под свои требования.

В компании продолжают повышать удобство работы в системе — выстраивают кросс-системные процессы и оптимизируют уже цифровизированные процедуры.

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АО «Национальная компания «КазМунайГаз» — интегрированная нефтегазовая компания Казахстана, которая управляет активами на протяжении всего производственного цикла: от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и обслуживания. Компания создана в 2002 г. и представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан.