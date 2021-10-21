«Мегафон» и «Aliexpress Россия» запустили «Мобильный ID» в приложении площадки

Сервис «Мобильный ID» теперь доступен клиентам «Aliexpress Россия». Решение «Мегафона» позволяет упростить оформление зарубежных заказов за счет использования функции автоматического заполнения таможенной анкеты.

Количество активных покупателей «Aliexpress Россия» за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов «Мегафона» за девять месяцев 2021 г. увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тыс. продавцов, среди которых 275 тыс. – иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически – достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 г. его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты «Aliexpress Россия», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина.

Все личные данные пользователя «Мобильного ID» защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты «Мегафона» и других операторов.

Помимо приложения «Aliexpress Россия», «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов «Мегафона», в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.