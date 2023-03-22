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«Мегафон» запустил выделенную сеть LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди

«Мегафон» построил на территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае выделенную сеть LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов. Проект частной беспроводной сети для крупнейшего в стране месторождения меди реализован на базе пакетного ядра, разработанного отечественным научно-техническим центром «Протей».

Оператор смонтировал технологическую сеть, обеспечивающую полное покрытие производственной территории: карьера и технологического комплекса будущего горно-металлургического комбината, включающего обогатительную фабрику и металлургический завод.

Всего на месторождении установлено 6 базовых станций с широким диапазоном частот, поддерживающих 4G, а также обеспечены резервные каналы связи. Также здесь применяются indoor-решения и другие технологии, обеспечивающие высокоскоростную передачу информации как в помещениях, так и на открытых площадках.

«Мегафон» в 2018 г. реализовал первый проект по строительству Private LTE и имеет опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Рост популярности этого стандарта обусловлен тем, что он гарантирует надежные и безопасные условия для сбора, передачи и обработки больших данных телеметрии, полученных из разных производственных точек. Закрытая сеть высокоустойчива к помехам, отвечает современным требованиям информационной безопасности и позволяет масштабировать зону покрытия с меньшими издержками и сроками. Это единая, устойчивая и закрытая среда, что важно для стратегических добывающих и промышленных предприятий.

«Это первый проект строительства выделенной беспроводной сети для промышленного производства в Забайкальском крае. Крупные предприятия все чаще выбирают Private LTE для организации внутренних процессов – из-за ее высокой надежности и безопасности, а также расширенных возможностей для цифровизации производства. Частная сеть для “Удоканской меди” построена на оборудовании отечественного вендора, что позволяет оперативно вносить изменения с учетом возникающих потребностей производства», – сказала директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина.

По словам генерального директора компании «Удоканская медь» Алексея Ящука, система обеспечит высокую эффективность термометрического контроля грунтов, мониторинга состояния вечной мерзлоты, контроля технических параметров энергетических систем. Она гарантирует постоянное беспроводное видеонаблюдение, а значит, соблюдение самых высоких стандартов безопасности. «Внедрение системы позволит нам распространить решения и на технологический комплекс второй очереди ГМК “Удокан”, а также на ряд вспомогательных инфраструктурных объектов, например, прирельсовую базу», – отметил он.

В дальнейшем в частной беспроводной сети Удоканского месторождения меди планируется обрабатывать данные с трех тысяч устройств, находящихся в разных местах промышленного комплекса. Современные цифровые решения дают возможность автоматизировать систему управления горнотранспортного комплекса, контроль производительности машин и оборудования, расходования материалов и горючего. Вместе с тем выделенная сеть позволяет повысить уровень безопасности труда, например, на буровзрывных работах.

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