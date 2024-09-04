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«МегаФон» и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона

Расширение инфраструктуры связи на территории Иркутской области, а также повышение уровня цифровизации региональной экономики в туризме, ЖКХ, экологии и других отраслях вошли в число тем соглашения о сотрудничестве между «МегаФоном» и правительством региона. Документ подписали директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В ближайшие пять лет стороны сфокусируются на увеличении зоны покрытия телеком-инфраструктурой малых населенных пунктов, а также на улучшении связи вдоль федеральных и локальных автодорог и железнодорожных магистралей. Только в 2024 г. «МегаФон» уже модернизировал около 70 телеком-объектов в области, еще более 20 — в активной фазе строительства. За последний год связь стала значительно лучше в 29 населенных пунктах и охватила более 1,3 млн человек.

«У нас есть задачи по формированию к 2030 г. цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Они будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и в отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для Иркутской области это очень важно. Мы планомерно решаем задачу по устранению цифрового неравенства и обеспечению связью отдаленных населенных пунктов. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать движению к поставленным целям», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Соглашение также предполагает интеграцию новых решений на территории региона, чтобы повысить уровень защищенности от киберугроз информационной инфраструктуры, в том числе критической. Помимо этого, Иркутская область может стать местом для создания центра обработки данных. Важнейшим направлением будет внедрение инструментов big data в сферах туризма, ЖКХ, экологии и природопользования в Приангарье.

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Цифровизация

«Иркутская область — динамично развивающаяся территория, а «МегаФон» обладает широким спектром технологических решений и уникальным опытом по реализации инноваций в самых различных отраслях. Уверена, совместная и эффективная работа с Правительством региона поможет разработать, протестировать и реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Экспертиза «МегаФона» как технологического партнера подтверждена множеством реализованных проектов в других регионах страны. Например, система экомониторинга помогает контролировать чистоту воздуха в Череповце, а на Камчатке — отслеживать состояние воды в океане. Подводные помещения Нижегородской ГЭС обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом, а крупнейший газопровод Якутии оснащен умной системой видеомониторинга.

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