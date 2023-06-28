«Мегафон» обеспечит безопасность речных путей

«Мегафон» поможет обеспечить безопасное прохождение пассажирских и грузовых судов в Камском бассейне. Плавучие навигационные знаки по сети оператора смогут передавать информацию о местоположении, корректном включении и отключении светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях для принятия оперативных решений специалистами Администрации Камского бассейна внутренних водных путей. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

ФБУ «Администрация «Камводпуть» работает на территории четырех регионов – в Пермском крае, Удмуртии, Республиках Башкортостан и Татарстан. В Пермском крае контроль и безопасность на территории 1921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают буи, оснащенные цифровыми носителями оператора. Система удаленного мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например, при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.

«Мы впервые участвуем в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. «Мегафон» – лидер по качеству сети среди российских сотовых операторов. Уверены, что широкое покрытие сети позволит партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина.

«Для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна мы используем 50 «цифровых» навигационных знаков. При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи. «Мегафон» обеспечивает связь на этой территории, поэтому сеть оператора также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки», – сказал производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.