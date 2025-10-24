Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ярославский вернисаж ТРК
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|24.10.2025
|Security Vision запускает «Осенний КиберФест» в КидБурге 1
|14.06.2007
|«Белый Ветер Цифровой» продолжает реализацию региональной программы 1
Ярославский вернисаж ТРК и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395144, в очереди разбора - 732144.
Создано именных указателей - 184870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.