Naumen запускает совместную программу с МГТУ им. Н.Э. Баумана для подготовки руководителей проектов нового поколения

Российский вендор Naumen совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана запускает программу повышения квалификации «Управление проектами: от цифровых до инженерных решений». Образовательная инициатива направлена на подготовку специалистов, способных эффективно управлять проектами в условиях цифровой трансформации и растущей сложности инженерных и технологических систем.

Программа ориентирована на развитие управленческих компетенций и практических навыков работы с современным российским ПО, востребованных в проектах разного масштаба — от разработки цифровых продуктов до реализации сложных инженерных решений. Курс объединяет классические и современные подходы к управлению проектами и формирует целостное понимание проектного цикла с учетом специфики как ИТ-, так и инженерных сред.

Теоретическую часть обеспечивают преподаватели МГТУ им. Н.Э. Баумана, обладающие высокой экспертизой в области инженерного образования и управления сложными проектами. Участники изучают международные стандарты PMBoK и ISO 21500, осваивают Agile-, Scrum- и Kanban-подходы, а также инструменты планирования, управления рисками и проектной отчетности. Практическая часть построена на решении прикладных кейсов с использованием системы Naumen Project Ruler, что позволяет закрепить знания в условиях, приближенных к реальной работе.

Naumen Project Ruler — отечественное решение для управления проектами, применяемое российскими компаниями в различных отраслях. Более 20 лет Naumen разрабатывает программные продукты для цифровой трансформации бизнеса и госсектора, а участие компании в программе обеспечивает связь обучения с актуальными отраслевыми практиками и современными инструментами управления.

«Для нас важно, что программа объединяет академическую инженерную школу и прикладной опыт российского ИТ-вендора. Такой формат позволяет готовить руководителей проектов, которые понимают как цифровые, так и инженерные контуры и умеют работать со сложными системами», — отметила Маргарита Стоянова, директор центра дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Naumen много лет развивает экспертизу в управлении сложными проектами — от enterprise-внедрений до масштабных программ цифровой трансформации у крупного бизнеса. За это время мы накопили большой массив практических кейсов и методологических наработок. В рамках Naumen Academy мы систематизируем этот опыт и передаем его рынку, помогая формировать новое поколение руководителей проектов, готовых работать с отечественным стеком и современными цифровыми инструментами», — сказала Елена Косарева, руководитель Naumen Academy.

Программа ориентирована на восполнение дефицита управленческих кадров и формирование единых профессиональных подходов к работе с проектами разного типа. Практикоориентированный формат обучения предполагает итоговую защиту проекта в среде Naumen Project Ruler.

