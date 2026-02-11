Разделы

Стоянова Маргарита


СОБЫТИЯ


11.02.2026 Naumen запускает совместную программу с МГТУ им. Н.Э. Баумана для подготовки руководителей проектов нового поколения 1
29.01.2024 В «Московской технической школе» открыли три курса по искусственному интеллекту в промышленности 1
06.01.2021 Около 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков Москвы в 2020 году 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Стоянова Маргарита и организации, системы, технологии, персоны:

Arduino Software 70 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4593 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 444 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 702 2
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 169 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 100 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1217 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 199 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 521 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 746 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 86 1
Рогова Вера 3 1
Фурсин Алексей 158 1
Сергунина Наталья 372 1
Хлопцева Екатерина 1 1
Овчинский Владислав 230 1
Павлова Лариса 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 2
Россия - РФ - Российская федерация 158352 2
Южная Корея - Республика 6879 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 1
Казахстан - Республика 5841 1
Израиль 2789 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3258 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 682 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 87 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 267 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

