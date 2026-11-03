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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203861
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Рогова Вера

СОБЫТИЯ


03.11.2026 «Росатом» выдал 100 преоферов по итогам юбилейной конференции «ИТ КоР» 1
05.03.2021 Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки 1
06.01.2021 Около 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков Москвы в 2020 году 1
02.04.2020 «Альтаир» дистанционно готовит школьников к городским проектным конференциям 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рогова Вера и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
Arduino Software 82 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 33 3
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 2
Альтаир ГК 10 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 92 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 775 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12013 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2405 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10416 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3240 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9500 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1548 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5112 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7674 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1998 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13104 1
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1187 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2894 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2901 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 771 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 230 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 92 1
MyOwnConference 2 1
Сергунина Наталья 375 2
Кудж Станислав 61 1
Фурсин Алексей 159 1
Хлопцева Екатерина 1 1
Стоянова Маргарита 3 1
Павлова Лариса 1 1
Беленькая Олеся 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 3
Россия - РФ - Российская федерация 169543 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 1
Израиль 2879 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 995 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 1
Казахстан - Республика 6159 1
Южная Корея - Республика 7134 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10631 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2325 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4503 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 497 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3246 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 340 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 107 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 407 1
День молодёжи - 27 июня 1121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
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