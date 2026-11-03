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Рогова Вера
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Рогова Вера и организации, системы, технологии, персоны:
|РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 33 3
|Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 2
|Альтаир ГК 10 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 3
|Кванториум АНО - Детский технопарк 92 3
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 2
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 775 2
|Сергунина Наталья 375 2
|Кудж Станислав 61 1
|Фурсин Алексей 159 1
|Хлопцева Екатерина 1 1
|Стоянова Маргарита 3 1
|Павлова Лариса 1 1
|Беленькая Олеся 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.