Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки

Детский технопарк «Альтаир» включили в перечень федеральных инновационных площадок. Образовательное учреждение, созданное в сентябре 2019 года Российским технологическим университетом (РТУ) МИРЭА при поддержке Правительства Москвы, стало первым детским технопарком столицы, который получил подобный статус.

«Всего в Москве уже 18 детских технопарков, они есть в каждом округе города. Специализация “Альтаира” — новые технологии. Это популярное направление ранней профессиональной подготовки у московских школьников. С момента открытия детского технопарка при МИРЭА обучение в нем прошли больше 10 тысяч ребят. Причем каждый год его слушатели показывают высокие результаты на молодежных технологических конкурсах», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Статус федеральной инновационной площадки получают организации, реализующие инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования России.

С 2019 года более 500 выпускников «Альтаира» стали финалистами всероссийских и городских конференций и конкурсов, представив собственные разработки. За реализацию проекта дистанционного обучения и организацию работы цифровых волонтеров детский технопарк отметили специальной номинацией национальной премии «Цифровые вершины — 2020».

«Получение статуса федеральной инновационной площадки — очень важный этап в развитии и детского технопарка “Альтаир”, и нашего университета в целом. Я уверен, что, став такой площадкой, мы получим дополнительные возможности для развития и модернизации, а также достигнем всех намеченных нами целей», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Детский технопарк «Альтаир» включает в себя три кластера лабораторий. Первый связан с информационными технологиями и смежными направлениями. В нем располагаются голографическая платформа, специальные кресла и тренажеры для погружения в виртуальную и дополненную реальность, благодаря которым школьники осваивают современные технологии, картографию и геоинформатику.

Кластер радиоэлектроники оснащен рабочими станциями, станками, ремонтными центрами, генераторами и анализаторами, беспилотными системами, лабораторными стендами, трехмерными принтерами и многим другим. С их помощью слушатели изучают современные электронные приборы, а также занимаются их проектированием и моделированием.

Третий кластер посвящен биомедицинским и химическим технологиям. В распоряжении ребят имеются автоматизированные исследовательские рабочие места, лабораторные шкафы, спектрометры и хроматографы, камеры, холодильники для микроорганизмов и сред, профессиональные микроскопы и многое другое.

Кроме того, в «Альтаире» школьники могут бесплатно пройти обучение по экономическим дисциплинам.

«За короткий период нам удалось достичь высоких результатов, о чем свидетельствуют многочисленные победы выпускников на различных научных соревнованиях. Особенно важно, что удалось реализовать сотрудничество с индустриальными партнерами и лучшие учащиеся детского технопарка получили предложения об отложенном трудоустройстве после окончания университета», — рассказала начальник управления по работе с абитуриентами РТУ МИРЭА и куратор проекта детского технопарка Вера Рогова.

В столице работает 18 детских технопарков, которые ведут подготовку школьников по 41 востребованному направлению. Их курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.