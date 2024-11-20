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«К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий

ИТ-компания «К2Тех» вместе с российским разработчиком инструментов для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne расширяют сферы стратегического партнерства. Специалисты «К2Тех» и SimpleOne помогут заказчикам повысить эффективность управления циклом собственной разработки и оптимизировать взаимодействие внутренних ИТ-команд.

SimpleOne SDLC обеспечит прозрачный процесс разработки c помощью таких инструментов как портфель продуктов, типизация задач и продуктовая отчетность. Возможности платформы, на базе которой реализовано решение, обеспечат гибкую настройку процессов, а также бесшовную интеграцию практик разработки (SDLC) с процессами управления ИТ-услугами (ITSM). Внедрение SimpleOne SDLC позволит ИТ-командам заказчика более эффективно планировать работы и управлять задачами.

«К2Тех» обладает серьезной экспертизой и пониманием потребности клиентов в области управления разработкой программного обеспечения. Совместная работа с «К2Тех» в этой области позволит реализовывать комплексные проекты по управлению ИТ в рамках единой low-code-платформы», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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«К2Тех» более 15 лет занимается управлением ИТ и корпоративными сервисами – за это время было реализовано более 100 проектов по ITSM/ESM и консалтингу. Компания регулярно пополняет портфель новыми решениями, и теперь займется внедрением решения SimpleOne SDLC и его кастомизацией под запросы бизнеса. Помимо этого, «K2Тех» принимает активное участие в продвижении платформы SimpleOne на рынке.

«SimpleOne решает задачи любой сложности по управлению бизнес и ИТ-процессами внутри организации. Мы рады усилить партнерство с коллегами, расширяя состав наших практик новыми модулями платформы, которая постоянно развивается. Совместными усилиями мы будем выстраивать эффективный процесс управления разработкой программных продуктов заказчиков и помогать им оптимизировать свою работу, не теряя при этом в функциональности», – сказал Роман Герасимов, руководитель практики управления ИТ-проектами «К2Тех».

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