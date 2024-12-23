MLOps TF-IDF term frequency-inverse document frequency algorithm инверсия частоты, с которой то или иное слово встречается в обрабатываемых моделью документах
Метод TF-IDF, используемый в качестве основы для построения дерева решений, представляет собой эффективный инструмент для выделения ключевых слов и понятий, что может быть ценно при обработке юридических текстов.
Дерево решений – метод машинного обучения, представляющий собой древовидную структуру, где каждый узел представляет собой вопрос или тест на определенное свойство данных, каждая ветвь соответствует возможному ответу на этот вопрос, а каждый лист дерева представляет собой прогноз или решение. Построение дерева решений на основе алгоритма TF-IDF позволяет учитывать важность слов, выделяя ключевые термины и фильтруя часто встречающиеся слова. Этот подход обеспечивает легкость работы с текстовыми данными, интерпретируемость результатов и минимальные требования к предварительной обработке, что делает его удобным для задач категоризации и тематического анализа.
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24625 2
|Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
|Google LLC 11775 1
|QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
|GitHub 814 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|VentureBeat 90 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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