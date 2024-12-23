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MLOps TF-IDF term frequency-inverse document frequency algorithm инверсия частоты, с которой то или иное слово встречается в обрабатываемых моделью документах


Метод TF-IDF, используемый в качестве основы для построения дерева решений, представляет собой эффективный инструмент для выделения ключевых слов и понятий, что может быть ценно при обработке юридических текстов.

Дерево решений – метод машинного обучения, представляющий собой древовидную структуру, где каждый узел представляет собой вопрос или тест на определенное свойство данных, каждая ветвь соответствует возможному ответу на этот вопрос, а каждый лист дерева представляет собой прогноз или решение. Построение дерева решений на основе алгоритма TF-IDF позволяет учитывать важность слов, выделяя ключевые термины и фильтруя часто встречающиеся слова. Этот подход обеспечивает легкость работы с текстовыми данными, интерпретируемость результатов и минимальные требования к предварительной обработке, что делает его удобным для задач категоризации и тематического анализа.


23.12.2024 В МТУСИ предложили новый метод анализа юридических текстов с помощью дерева решений и технологии TF-IDF 1
30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR 1
20.04.2020 Microsoft научила искусственный интеллект искать ошибки в своем программном коде 1
03.06.2015 Qnap представила ОС QTS 4.2 и Thunderbolt NAS 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 2
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
Google LLC 11775 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
GitHub 814 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 29 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 303 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 466 1
MLOps - Дерево решений - Дерево принятия решений - Decision tree - A decision-making tree 18 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 103 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 543 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Repository - Репозиторий 853 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 1
Microsoft Azure Cognitive Services 10 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 1
QNAP QTS 22 1
Microsoft Azure DevOps 17 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 22 1
AMD V 21 1
Google Tesseract 13 1
Seagate Enterprise Capacity - Seagate Constellation ES - Seagate Enterprise Performance HDD - Seagate Enterprise Turbo SSHD 13 1
Microsoft Office Online 31 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Linux OS 9937 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Apple AirPlay 116 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Google Chromecast 77 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Microsoft Skype 2067 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
VentureBeat 90 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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