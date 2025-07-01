Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Positive Technologies открывает антивирусную лабораторию

Компания Positive Technologies объявила о создании антивирусной лаборатории на базе экспертного центра безопасности (PT Expert Security Center, PT ESC). Она объединила опыт и компетенции нескольких команд PT ESC, уже занимавшихся изучением актуального вредоносного программного обеспечения, и специалистов белорусского вендора «Вирусблокада», долю которого компания приобрела в начале года. Деятельность лаборатории также направлена на совершенствование экспертизы в продуктах Positive Technologies для защиты пользователей от вредоносного ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Антивирусная лаборатория состоит из нескольких команд, сформированных из специалистов PT ESC. Они разрабатывают правила обнаружения ВПО в песочнице, сетевых средствах защиты и системах для обеспечения безопасности на конечных устройствах. В деятельности отдела экспертизы антивирусных технологий к лаборатории присоединились специалисты компании «Вирусблокада», обладающей двадцатилетним опытом в исследовании и обнаружении вредоносных программ. Штат лаборатории почти укомплектован, в будущем планируется его расширение.

Согласно исследованию Positive Technologies, вредоносное ПО остается основным инструментом злоумышленников, которые постоянно изобретают новые способы маскировки, что усложняет обнаружение угроз средствами защиты. Чтобы противостоять хакерам, необходимо непрерывно изучать их методы проникновения и тактики атак. Специалисты антивирусной лаборатории исследуют современное ВПО и другие инструменты злоумышленников. На основе полученных данных они регулярно добавляют в решения Positive Technologies новые поведенческие, сетевые и YARA-правила, расширяют антивирусные базы, разрабатывают прототипы защитных механизмов, которые в дальнейшем внедряются в продукты. Чтобы обеспечить эффективную обработку растущих потоков данных, эксперты автоматизируют исследование вредоносных программ. Применение интеллектуальных программных модулей анализа позволяет расширить возможности вирусных аналитиков по обнаружению уникальных идентифицирующих свойств ВПО.

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения
Цифровизация

«Антивирусная лаборатория — это синергия команд с уникальными компетенциями, которые исследуют вредоносный инструментарий злоумышленников с различных точек зрения и формируют крепкий щит для бизнеса от проникновения ВПО в инфраструктуру компании, — отметил Сергей Станкевич, руководитель антивирусной лаборатории Positive Technologies. — Аналитики совместно работают над исследованием вредоносных программ и формированием экспертизы для продуктов Positive Technologies. Лаборатория помогла объединить лучшие практики каждого из антивирусных отделов PT ESC и оперативно разрабатывает сигнатуры обнаружения вредоносных файлов, в том числе на основе глубокого анализа внутреннего устройства образцов, поступающих на специальную выделенную электронную почту. Согласованное и взаимное обогащение продуктов экспертизой позволит повысить их результативность в распознавании различных типов зловредов».

Работа антивирусной лаборатории сосредоточена на совершенствовании экспертизы в песочнице PT Sandbox, межсетевом экране нового поколения PT NGFW, продукте для защиты конечных устройств MaxPatrol EDR, а также в системах поведенческого анализа трафика PT NAD и мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT ISIM. Команда также будет развивать собственные антивирусные технологии. Так, в мае 2025 г. Positive Technologies представила раннюю версию антивирусного модуля для MaxPatrol EDR, который, как запланировано, уже до конца III квартала 2025 г. появится в новой версии продукта. В дальнейшем опыт специалистов будет масштабирован и на другие решения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Мухин, К2Тех: Будущее КЭДО — за сотрудникоцентричным подходом 

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще